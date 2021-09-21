Правоохранители в рамках следственного эксперимента взорвали два авто марки "ВАЗ". В свою очередь адвокаты заявили, что полицейские машины отличаются по параметрам от кроссовера Шеремета.





Суд выслушал аргументы сторон и перенес слушания на следующую неделю.





"Мы наконец-то увидели эти авто, потому что до этого момента нам их никто не показывал. Каким-то чудом эксперты смогли установить то, как подорвали автомобиль, какая масса в тротиловом эквиваленте за счет подрыва авто ВАЗ 2105. Если исходить из того, что это разные авто, у них разные конструкторские особенности и разного возраста, поэтому как можно было провести следственный эксперимент непонятно", - отметил адвокат Тарас Беспалов.





Сообщается, что рассмотрение материалов дела в суде завершено. В дальнейшем будет проводиться опрос свидетелей и дебаты.



