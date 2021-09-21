+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Убийство Павла Шеремета: в суде начинается опрос свидетелей и дебаты

Адвокаты обвиняемых в убийстве Павла Шеремета требуют осмотра автомобиля, в котором погиб журналист. Они сомневаются в выводах экспертизы о взрывчатке, сообщают украинские СМИ.

Убийство Павла Шеремета: в суде начинается опрос свидетелей и дебаты
Фото: Украинская правда
Правоохранители в рамках следственного эксперимента взорвали два авто марки "ВАЗ". В свою очередь адвокаты заявили, что полицейские машины отличаются по параметрам от кроссовера Шеремета.

Суд выслушал аргументы сторон и перенес слушания на следующую неделю.

"Мы наконец-то увидели эти авто, потому что до этого момента нам их никто не показывал. Каким-то чудом эксперты смогли установить то, как подорвали автомобиль, какая масса в тротиловом эквиваленте за счет подрыва авто ВАЗ 2105. Если исходить из того, что это разные авто, у них разные конструкторские особенности и разного возраста, поэтому как можно было провести следственный эксперимент непонятно", - отметил адвокат Тарас Беспалов.

Сообщается, что рассмотрение материалов дела в суде завершено. В дальнейшем будет проводиться опрос свидетелей и дебаты.

Основатель "Белорусского партизана", белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуал� �ые обязанности.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]