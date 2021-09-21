



По ее словам, информация о несоответствии учений "Запад-2021" критериям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности является "срежисированной". Представитель МИД РФ добавила, что Россию "в чем только не обвиняют - и в сокрытии данных, и предоставлении неверной информации об их масштабах, превышении численного порога".





"Как это назвать - откровенное лукавство или сознательная дезинформация? Я все-таки считаю - второе", - заявила Захарова во время брифинга во вторник.





Представитель МИД РФ добавила, что перед стартом учений был проведен брифинг для зарубежных партнеров касательно замысла и хода учений "Запад-2021". Число военных, участвовавших в учениях, было ниже предусмотренного международным документом порога, отметила Захарова.





При этом, со стороны Северного альянса Россия не всегда видит "такую же открытость", сказала она.





"НАТО давно взяли курс на практику дробления своих учений на отдельные этапы, чтобы избежать порога уведомления, хотя эти тренировки имеют единый оперативный контекст, проводятся с привлечением одних и тех же сил и средств", - заявила Захарова. Впрочем, она уже столько раз попадалась на вранье, что доверия е утверждениям давно нет.





Как ранее отмечал замминистра обороны РФ Александр Фомин, вызвавшие озабоченность у ряда европейских стран белорусс о-российские стратегические учения "Запад-2021" не предполагали конкретного противника. "В замысле учения лежит ситуация, связанная с эскалацией конфликта между двумя противоборствующими коалициями, еще раз говорю, условных государств", - отмечал Фомин.

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