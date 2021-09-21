



РИА Новости связалось с туркменским посольством в Москве. В дипведомстве информацию опровергли.





«Информация ряда СМИ о якобы ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова абсолютно недостоверна и не соответствует действительности», – заявили в туркменском посольстве в Москве.





В дипмиссии напомнили, что «Гурбангулы Бердымухамедов вчера по цифровой системе провел расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов» и посоветовали искать информацию о недавних мероприятиях с на сайте turkmenistan.gov.tm (сайт госинформагентства «Туркменистан: Золотой век» - прим.ред.).





Впервые информация о коме Бердымухамедова появился на YouTube-канале одного из туркменских оппозиционных блогеров Мухаммета Дуеджи. Соответствующий видеоролик был опубликован около 6 часов утра по времени Ашхабада 21 сентября, сообщает издание «Хроника Туркменистана».





В последний раз глава Туркменистана появлялся перед объективами телекамер накануне, когда провел расширенное заседание Кабинета министров, посвященное подготовке к празднованию 30-летия независимости страны.