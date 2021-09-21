Опрос «Историческая память в оценках жителей Беларуси» проводился в апреле 2021-го года. И респондентам, которых было более 2200 человек, в возрасте от 18 до 60 лет задавали различные вопросы о самоидентификации, белорусских праздниках, символах республики и понятии «патриот». Среди прочего белорусов спросили о том, какой бы они хотели видеть Беларусь на международной арене в долгосрочной перспективе, через 5 - 10 лет?

















По данным Института социологии, в данном исследовании 26,7 процента респондентов «проголосовали» за нейтралитет, сказали, что хотели бы, чтобы в будущем Беларусь была нейтральной страной и не входила в какие-либо блоки или объединения.





Ровно 13,7 процента опрошенных напротив заявили, что хотели бы, чтобы Беларусь к этому времени вошла в состав Евросоюза.





Любопытно, что столько же респондентов - 13,7 высказались за то, чтобы Беларусь была через 5-10 лет в составе ЕАЭС - Россия, Беларусь, Казахстан и другие.





Однако большая часть из опрашиваемых и вовсе не захотели «гадать» о будущем Беларуси: 35,8 процента респондентов затруднились ответить на вопрос.





Данным официальных соцопросов белорусы обычно не доверяют. Но это интересен хотя бы тем, что признает провал государственной пропаганды, которая распространяет страшилки про Евросоюз и нахваливает постсоветскую интеграцию в рамках ЕАЭС.