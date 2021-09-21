- Я хотела бы начать разговор с довольно жесткой метафоры от российского журналиста Романа Попкова, который назвал выборы в Госдуму "выбором между шакалами и койотами в рейхстаг, который ничего не значит". Какова ваша оценка результатов выборов?





- Это очень красивая фраза. Понятно, что хочет сказать Роман. Если говорить о результатах выборов в деталях, то Сергей Кириенко и весь аппарат, обеспечивающий выборы со стороны Кремля, подтвердил свое всевластие, так как все задачи, которые ставил Кремль, на этих выборах решены. "Единая Россия" получила конституционное большинство, хотя до выборов в том числе и кремлевские эксперты выражали определенную тревогу, что это будет простое большинство, а не конституционное.





Второй момент новизны заключается в том, что Кириенко умело протянул в Думу пятую партию — так называемых «Новых людей». Самая важная интрига и событие — не сами по себе выборы, а "умное голосование", Алексей Навальный, разгром гражданских организаций в России, фронтальная атака на независимые медиа и недопуск к выборам многих известных общественных деятелей, таких как Лев Шлосберг, Юлия Галямина и других. В регионах - может, там люди не такие известные, но там очень многих не допустили к выборам: им инкриминировали связь в прошлые времена или с Фондом борьбы с коррупцией Навального, или с «Открытой Россией» Ходорковского.

Выборы закончились, настроение у всех очень унылое и мрачное, но все же надо сказать, что Алексей �авальный и его люди блеснули в очередной раз, так как до последней минуты Кремль жестоко боролся с этим «умным голосованием». При том, что сам по себе список «умного голосования» не представляет собой ничего особенного, там нет никаких ультраоппозиционных кандидатов. Это просто список обычных зарегистрированных депутатов с самой разной репутацией. За счет такого незначительного списка Навальный во время избирательной кампании, безусловно, создавал некоторую кризисность. Кремль с ней справился, но тем не менее конфликт был довольно сильный и борьба очень жесткая.





- Российские власти годами используют самый разный авторитарный опыт Александра Лукашенко, совершенствуя его. Были ли использованы белорусские "технологии" при проведении выборов в Думу? Можно ли здесь проводить аналогии?





- Аналогия прямая напрашивается, по крайней мере в одном элементе. На последних выборах Александр Лукашенко предпринял превентивно жесткие снятия кандидатов - Тихановского, Бабарико. Практически все, кто был какой-либо возможной альтернативой Лукашенко и мог собрать значительное количество голосов, были выбиты из выборов. На этих думских выборах такую же тактику использовал Кремль.





Кремль "выбил" из выборов сначала партию ПАРНАС, которую временно лишили регистрации (эта партия была создана в свое время при участии Бориса Немцова и других оппозиционных деятелей). Потом известных деятелей сняли с выборов на разных основаниях, в том числе и анекдотических, как принадлежность к экстремистским организациям. Эти люди могли победить в одномандатных округах и тем самым также изменить картину итогового голосования. Во время выборов был полностью уничтожен Фонд борьбы с коррупцией Навального, все были объявлены экстремистами, тем самым утратили возможность выдвигаться во всех регионах. Все, включая таких известных людей, как Любовь Соболь.





Можно сказать, что происходит обмен репрессивными практиками между двумя режимами. И сейчас Александр Григорьевич Лукашенко, глядя на думские выборы, может сказать: «Значит, я все делал правильно в прошлом году, видите, Москва так же действует». Происходит некоторое сращивание, соединение двух репрессивных практик Беларуси и России.





- И если на итоговые цифры смотреть, то у Лукашенко и Кадырова, например, они очень похожи...





- Да, подтверждается концепция особых электоральных территорий, где явка — 90%, и 90% — за лидера территории или за партию власти. Даже 99%, как у Кадырова. Частично прав Вячеслав Иноземцев, который написал, что мы сейчас не можем даже говорить об особых электоральных территориях в России, так как это все превратилось в одну такую территорию. "Единая Россия" уже не конкурентная, она забирает все, что хочет, и получает любые планируемые голоса, при том, что возможности оппозиции полностью ликвидированы.





- Если посмотреть на расстановку сил в новой Государственной Думе, могут ли быть какие-то изменения в отношениях с Лукашенко?





- Выборы завершены в России. Российское кремлевское политическое сообщество входит в новый этап между 2021 и 2024 годом, когда Владимир Путин должен переизбираться в той или иной форме на свой новый срок. Надо напомнить, что если в прошлый раз, в 2018 году, Путин должен был переизбираться, активно муссировалась идея - а может, ему следует переизбираться уже в президенты объединенного Союзного государства? В тоже время в московских кругах это обсуждалось как вполне реальный сценарий.





И Лукашенко пришлось на это реагировать, он также осознавал опасность того, что, возможно, дело дойдет до того, что Путину захочется быть президентом какой-то более масштабной России, чем сегодня. Я считаю, что к 2024 году эта тема снова будет вставать, российская политическая элита будет ее настойчиво поднимать. Это будет происходить особенно потому, что интеграционный процесс, который шел в этом году, не оценивается в Кремле как очень убедительный.





Кремль не добился ни признания Крыма Минском, ни военной базы, ни продажи российским госкомпаниям каких-то предприятий в рамках приватизационных сделок, ни «дорожных карт», предусматривающих реальную политическую интеграцию. На этом фоне начнется очень активная борьба со стороны нового состава Государственной Думы. Там сейчас очень много будет радикально настроенных людей, которые спят и видят, чтобы Беловежские соглашения были денонсированы, перестали существовать, чтобы толкать Лукашенко и Беларусь как можно скорее в союзное государство полного профиля с общей армией, валютой, общим центром принятия политических решений.





- Что в реальности означает поддержка КПРФ на выборах? Что настроения возвращения в СССР усиливаются?





— Безусловно. Здесь три фактора сразу. Первый заключается в том, что последние три-четыре года были очень сильные настроения если не возвращения к буквально советскому, но к какому-то аналогу этому. На этом фоне коммунисты успешно играют. Второй момент в том, что российский избиратель, особенно в регионах, сейчас остро переживает тематику социальной несправедливости. Надо сказать, что российский избиратель хочет не свободы, а справедливости. Поэтому с либеральными партиями избиратель из глубинки не может связать свои ожидания, и все же связывает их с компартией, так как та чаще всего говорит о социальной справедливости.





Третий момент в том, что Алексей Навальный и "умное голосование" призвали голосовать де-факто за компартию. Это сыграло не самую главную роль, но я считал бы, что плюс 2 процента призыв Навального в состоянии обеспечить. Компартия получила плюс 7% по сравнению с прошлыми выборами, и это сложилось из естественной тяги избирателя, из призыва Навального и из того обстоятельства, что количество неосталинистов в российском обществе, к сожалению, увеличивается.



