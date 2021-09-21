







"Авторитарные лидеры могут утверждать, что эра демократии завершена. Они ошибаются", - сказал Байден на Генассамблее ООН.





"Следы демократии можно найти абсолютно везде", - добавил президент, пояснив, что даже в странах, где, по мнению США, демократические свободы нарушаются, демократия живет в активистах, журналистах, борцах за права человека, демонстрантах. В пример Байден привел Беларусь, передает Интерфакс.





Говоря об успехах демократии, Байден упомянул о "гордом молдавском народе, который добился убедительной победы демократических сил".

"Будущее - за теми, кто дает своему народу возможность свободно дышать, а не за теми, кто пытается стальной рукой придушить людей", - заявил американский лидер.