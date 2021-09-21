



"Я попрошу через неделю запланировать аналогичное совещание с администрацией президента", - заявил Лукашенко во вторник на совещании с руководством Совмина (видео опубликовано близким к пресс-службе телеграм-каналом "Пул Первого").





"По линии администрации президента у нас накопилось много вопросов: политических, идеологических, кадровых. Тем более скоро референдум, есть о чем поговорить", - сказал глава государства.





По его словам, необходимо подключить к совещанию парламентариев и членов правительства.





"Обязательно на этом совещании надо рассмотреть полномочия президента и их передачу. Заглох вопрос. Сделали несколько шагов и успокоились", - отметил он.





Речь идет о передаче части полномочий президента правительству и местным органам власти.

"Ну, и проект конституции в ближайшее время мы обсудим. Хочу с комиссией встретиться после того, как они закончили обсуждение. А дальше, думаю, создадим небольшую группу, которая будет профессионально дорабатывать по нашему поручению проект конституции", - сказал Лукашенко.





Совещание, по его словам, может состояться в следующий вторник, 28 сентября.