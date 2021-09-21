Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич сообщили в Сопредседатели ОО «Говори правду» предложили Минюсту пересмотреть предмет иска к организации и заменить требование о ликвидации на приостановку деятельности. Об этомсообщили в эфире канала Дмитриева.





Накануне Минюст подал иск о ликвидации ОО «Говори правду» в Верховный суд. Иск будет рассматриваться 5 октября.





— На протяжении десяти лет мы занимались тем, что помогали людям участвовать в общественной жизни и политике, рассказывать про свои проблемы, добиваться их решения. И все это сегодня хотят «закатать» и подменить «правильными структурами». Но я уверен, что подобного рода действия негативно отразятся на будущем нашей страны. Мы и так видим сегодня колоссальное снижение уровня доверия граждан к государственным институтам, и оно будет продолжаться, — отметил сопредседатель организации Андрей Дмитриев.





Он уточнил, что выявленные Минюстом нарушения, отсутствие юридических адресов у нескольких региональных филиалов ОО, не являются серьезными и были оперативно устранены. Тем не менее на положительный исход предстоящего суда лидеры общественной организации не рассчитывают.





— Я думаю, что нас лишат регистрации, как и все остальные НГО. Но организация, прежде всего, — это люди, поэтому я бы не говорила о ликвидации, — отметила Татьяна Короткевич. — Это попытка власти выключить людей из диалога. Но в этом нет никакого смысла, потому что это означает — остановить развитие. И это действительно затормозит в каком-то смысле общество и не даст возможности двигаться вперед.





Дмитриев также назвал уничтожение гражданского общества одним из поводов для усиления западных санкций.





— Диалога между теми, кто со всем согласен, не бывает. «Правду» можно ликвидировать как организацию, но нельзя ликвидировать как стремление людей к тому, чтобы жизнь вокруг была справедлива.





В любой стране инструментом участия граждан в общественной жизни являются общественные организации, а в политической жизни — политические партии и выборы. Но мы видим, что эти инструменты (в Беларуси) загоняются в очень узкий коридор лояльности, стопроцентной поддержки власти. Мы, безусловно, будем сражаться за «Говори правду», — отметил Дмитриев.





В случае, если организацию ликвидируют, ее лидеры намерены сразу же собрать учредительный съезд для создания новой организации.





Напомним, трижды представители ОО «Говори правду» участвовали в президентских выборах.