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Владислав Иноземцев: У Запада есть реальная возможность уничтожить беларускую экономику. Вопрос в желании

Мы слышим постоянно, что если санкции будут жесткими, этим мы толкаем Лукашенко в объятия России. Но именно толкание в Россию и есть самый мощный провокатор, считает Владислав Иноземцев.

Владислав Иноземцев: У Запада есть реальная возможность уничтожить беларускую экономику. Вопрос в желании
Об этом заявил руководитель Центра исследований постиндустриального общества, член научного совета Российского совета по международным делам, доктор экономических наук Владислав Иноземцев в ходе очередного белорусско-российского экспертного диалога, организованного  Центром социально-экономических исследований CASE Belarus и Пресс-клубом.

Thinktanks.by подготовил выдержки из его выступления:

- Мне кажется, что западные страны хотят улучшения режима Лукашенко, что на самом деле невозможно. По сути, они хотят получить эффект 2010 года, когда белорусские власти выпустили ряд политзаключенных и потом началось какое-то сближение, хотя затем все вернулось на круги своя. 

В этом контексте, конечно, санкции эффективны не будут. Хотя они гораздо серьезнее, чем были после 2010 года. В конце этого года – начале следующего, когда санкции будут вступать в силу, мы увидим последствия. Но мне кажется, эффективность санкции можно оценивать только тогда, когда Запад очень четко поймет, чего он хочет.

Различия экономик

Белорусский кейс отличается от российского радикально. Потому что Россия, в отличие от Беларуси, совершенно другого масштаба партнер для Запада. Если мы посмотрим, например, на автомобильный рынок, он примерно в 20 раз больше в России, чем в Беларуси. Общий объем экспорта – приблизительно такого же масштаба различия. 

Зависимость Европы от российских энергоносителей не сопоставима с зависимостью от Беларуськалия и других структур. Значительная часть белорусских нефтепродуктов идет в Украину, а не в Европу. Таким образом у европейцев и американцев есть возможность реально уничтожить белорусскую экономику, если они захотят. Вопрос в желании. 

И в этом отношении, конечно, санкции могут быть эффективными, если они будут очень радикальными. Эффективность санкций была в свое время продемонстрирована против Югославии, когда санкциями был сперва вызван экономический коллапс, после чего последовали возмущения против режима.

В Беларуси вопрос заключается в том, готов ли Запад вызвать экономический коллапс в Беларуси?

Я думаю, что сейчас он это сделать не готов. Хотя это возможно.

Что касается санкций в отношении «Белаэронавигации» и «Белавиа». Объем вклада этих предприятий в ВВП – чуть меньше 0,5%. Объем занятости – 0,16% от занятости в республике. Поэтому даже если они остановятся, какой-то катастрофы не будет. Да, будет катастрофа для белорусских авиапассажиров. Это правда. Но с точки зрения коллапса всей экономики – этого не случится.

Гродненская табачная фабрика – тоже очень важный момент. (...) Ограничение экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов – это тоже очень важные моменты. Они будут экономику «подъедать». Я согласен с оценками коллег, что это может привести к ущербу в следующем году 5-7% ВВП и экономика может уйти в минус. Но, опять таки, опыт России показывает, что 10 лет экономики идущей вниз или болтающейся в районе нуля при понижении доходов населения на 2-3% в год – это для авторитарного режима не катастрофа. И в данном случае, я думаю, будет повторение.

Без радикальных ударов

То есть вопрос заключается в том, что хочет Запад. На сегодняшний день, создается впечатление, что он хочет определенных подвижек, но не радикальных ударов. В этом контексте больших успехов не будет.

Два момента очень существенных. Первый – любые санкции ударяют по населению. Это абсолютно верно. И Запад будет в этом отношении очень осторожен. (…)

Второй момент. Мы слышим постоянно, что если санкции будут жесткими, этим мы толкаем Лукашенко в объятия России. Я с этим не согласен. Потому что именно толкание в Россию и есть самый мощный провокатор. 

Белорусское население не хочет входить в Россию. Сам Путин тоже не хочет получить Беларусь в состав России как Крым. Потому что получить 8 млн недовольных граждан, гораздо более свободомыслящих, чем россияне, это для него не очень хорошо. 

С другой стороны, Конституция Беларуси не предполагает упразднение суверенитета и вступление в другое государство. То есть это не вопрос решения Белорусского народного собрания, это вопрос референдума, как минимум. А его проведение – катастрофа. 

То есть технически я не представляю, как будет осуществлен тот процесс, о котором говорят все, кому не лень. Мол, сейчас Москва присоединит Беларусь, а белорусы промолчат. Не думаю, что промолчат.

Поэтому хочу отметить, санкции – заметны. Они вызовут экономический спад в 2022 году. Но этот экономический спад не будет достаточен для серьезной встряски, сопоставимой с событиями конца лета прошлого года.  
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