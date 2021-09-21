Силовики пришли с обыском в независимый профсоюз "Нафтана"
В офис первичной организации Беларусского независимого профсоюза на ОАО «Нафтан» днем во вторник силовики пришли с обыском.
Об этом сообщили активисты профсоюза.
Ранее утром с обыском пришли к председателю «первички» Ольге Бритиковой, у нее изъята техника. Но сама Бритикова на свободе.
Также сообщают, что обыск проходит в отделе маркетинга «Нафтана», по предварительной информации, один сотрудник задержан.
Источник: reform.by
15:08 21/09/2021
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