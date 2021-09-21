Об этом сообщили активисты профсоюза.





Ранее утром с обыском пришли к председателю «первички» Ольге Бритиковой, у нее изъята техника. Но сама Бритикова на свободе.





Также сообщают, что обыск проходит в отделе маркетинга «Нафтана», по предварительной информации, один сотрудник задержан.