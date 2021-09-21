







По информации телевидения, также была попытка взять под контроль само здание государственного ТВ в городе Омдурман, расположенном недалеко от столицы Хартум.





В суверенном совете страны, исполняющем функцию правительства, заявили, что в настоящее время ситуация находится под контролем, а правоохранители вскоре начнут допрашивать подозреваемых в организации переворота.





Также сообщается о 40 задержанных военных.





Отмечается, что в Хартуме только два года тому назад произошел переворот, участники которого отстранили от власти давнего президента-диктатора Омара аль-Башира. С тех пор Суданом руководит переходный суверенный совет, в состав которого входят как гражданские лица, так и военные.





Однако этот орган так и не смог примирить стороны с глубокими политическими разногласиями, существовавшими еще во времена аль-Башира.





Более того, совет начал проводить жесткие экономические реформы, чтобы претендовать на займы Международного валютного фонда, однако такое решение вызвало сопротивление среди населения.







