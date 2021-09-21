— это Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов, передает Дождь со ссылкой на Sky News.





В отравлении Скрипалей также обвиняют россиян Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) и Александра Петрова (Александра Мишкина).





Все трое, по версии британской полиции, работали в ГРУ и находились в Великобритании на одном задании. По данным правоохранителей Великобритании, они бывали на заданиях и в других странах.





Скрипаль и его дочь Юлия отравились в марте 2018 года. Позднее выяснилось, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».





Великобритания обвинила в этом Россию. Власти России отрицают свою причастность.





Bellingcat назвал имя третьего подозреваемого еще в начале 2019 года.