Британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей
Полиция Великобритании назвала третьего обвиняемого в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
— это Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов, передает Дождь со ссылкой на Sky News.
В отравлении Скрипалей также обвиняют россиян Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) и Александра Петрова (Александра Мишкина).
Все трое, по версии британской полиции, работали в ГРУ и находились в Великобритании на одном задании. По данным правоохранителей Великобритании, они бывали на заданиях и в других странах.
Скрипаль и его дочь Юлия отравились в марте 2018 года. Позднее выяснилось, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Великобритания обвинила в этом Россию. Власти России отрицают свою причастность.
Bellingcat назвал имя третьего подозреваемого еще в начале 2019 года.
13:19 21/09/2021
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