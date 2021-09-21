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Британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании назвала третьего обвиняемого в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

— это Денис Сергеев, который использовал псевдоним Сергей Федотов, передает Дождь со ссылкой на Sky News.

В отравлении Скрипалей также обвиняют россиян Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) и Александра Петрова (Александра Мишкина).

Все трое, по версии британской полиции, работали в ГРУ и находились в Великобритании на одном задании. По данным правоохранителей Великобритании, они бывали на заданиях и в других странах.

Скрипаль и его дочь Юлия отравились в марте 2018 года. Позднее выяснилось, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Великобритания обвинила в этом Россию. Власти России отрицают свою причастность.

Bellingcat назвал имя третьего подозреваемого еще в начале 2019 года.
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