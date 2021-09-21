Письмо от заключенного коллеги получил председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Из него следует, что не все сообщения доходят в две стороны, а только в формате "мозаики", из чего целостность событий и информации теряется.





"Пишет, что по-прежнему сидит в камере, никаких следственных действий с ним никто не проводит. Ходатайствовал об изменении режима содержания, но все бесплодно, ничего не получилось. Имеет телевизор, поэтому отчасти знает, что происходит сейчас в Беларуси", — пересказывает письмо Игорь Борисов.





Среди прочего Григорий Костусев сетует на букет болезней, которые не дают ему покоя. Тревогу вызывает подозрение на онкологию, сильно болят почки. А вдобавок еще подхватил коронавирус (хотя с учетом, как долго идут письма, что-то может измениться).





"Постскриптумом просит прислать выдержки из публикаций "СБ. Беларусь сегодня" Есть там такой странный автор, который почему-то любит о нем писать - в среднем раз-два в месяц обязательно упоминает его фамилию. Также активно интересуется, что происходит на политическом поле Беларуси. Ну и передает всем соратникам большое привет", — подытоживает Игорь Борисов.





За решеткой в СИЗО Комитета госбезопасности Григорий Костусев уже скоро как полгода.





Поддержать политзаключенного можно письмом или открыткой: 220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8. Костусеву Григорию Андреевичу.