



"Вот уже почти полтора года как Беларусь вступила в период больших потрясений. Однако, увы, «света в конце тоннеля» пока не особо видно. Ситуация подвешена – ни вперёд, ни назад. С зимы воцарился период «окопного сидения».





Политические оппоненты (и власть, и оппозиция) варятся в собственной «каше» сами по себе. Народ сам по себе. Ненавидит действующую власть и борется за личное выживание. Нет ни реального всевластия, ни двоевластия. Все как-то понарошку, будто в детской игре. Лишь огромные тюремные сроки и маховик репрессий продолжают свидетельствовать об остром глубинном политическом кризисе.





Очень непростое время для каждого из нас. Позволить и дальше затягивать себя в омут катастрофы и наблюдать за политическими игрищами просто непозволительно.





В одну точку сошлись многие факторы. Мировая пандемия и экономический кризис обострили все «белорусские хронические болезни». Граждане страны в «полный рост» ощутили управленческий коллапс белорусской вертикали и беспомощность высшего руководства.





Ярко проявили себя многолетние экономические дисбалансы «белорусского чуда». Стратегия экономического «развития» страны наглухо упёрлась в политическую несостоятельность и недоговороспособность одного единственного человека. Внешние шоки и санкции ускоряют давно надвигающийся крах существующей экономической политики.





В предстартовом состоянии очередной политический рубеж – конституционный референдум. Осмелимся убежденно сказать, что именно это всебелорусское политическое действо и всколыхнет страну. Почему? Потому что, как и 9 августа 2020 года каждый гражданин в моменте реально станет перед выбором своего личного будущего.





Но и в этом ключевом вопросе всё очень мутно и неопределенно. Никто пока не может собраться с духом на решительные и прагматичные действия. Четко, понятно, открыто провозгласить обществу свои цели и задачи, конкретные сроки и способ их достижения.





Политические оппоненты словно впали в летаргический сон «бессилия» и безыдейности. Каждая сторона сказала А, но Б произнести никто не решается. Вся страна как бы замерла на рубеже своего главного выбора.





А ведь действительно правила жизни белорусского общества и будущего устройства государства может определить только конституционный референдум. По-иному никак. Разве что вооруженное восстание либо ползучая интервенция.





Очевидно, что ближайшими нашими «спутниками» останется острый политический и экономический кризис, горькая и драматичная ситуация, тотальное недоверие к действующей власти и полное отсутствие даже признаков ее легитимности.





Прорыв к реальным переменам заключается в четких, быстрых и организованных действиях. Нам всем без исключения необходимо это принять. Самим определить и задать вектор движения.





Без непредвзятого осознания объективной реальности, осознанного выбора единственно верного пути выхода из политического тупика, активной и деятельной позиции каждого гражданина, дорога белорусов к переменам может значительно затянуться.





Как подобного сценария избежать?





Белорусская самоназначенная власть окончательно и бесповоротно утратила монополию на политическую перспективу. В арсенале только силовой диктат. Дворец превратился всего лишь в одного из участников процесса. И, кстати, не самого сильного. Противоборство сторон проходит с переменным успехом.





Лукашенко крайне несвязно артикулирует свое видение и конфигурацию политического сезона 2021-2022 гг. Дальше не заглядывает. Надо признать, что и активные сторонники перемен в своих стратегиях и тактиках упустили инициативу на внутреннем поле. Санкции, международные (западные) контакты — это, конечно хорошо, но совершенно недостаточно. Может, заявленная всеобщая забастовка — «поправка на ветер»? Время покажет.





Самыми результативными оказались «геостратеги». Они установили предельные планки своего участия-вмешательства в белорусские процессы. Сообразно им и продолжат «дергать за ниточки». Естественно, сугубо в своих интересах.





Как, когда и где стартанет второй этап перемен пока не очевидно. Царит некое состояние всеобщей стратегической политической потерянности. Повторимся, ситуация замерла.





Но развязка объективно неизбежна. На улице или референдуме? С автоматом или на выборах? Под санкциями или в потоке инвестиций?





Пока четко ясно одно. Классического «круглого стола» или переговоров, взаимных уступок и компромиссов не будет. Успех перемен – это сокрушительная победа в борьбе за умонастроения пока окончательно неопределившихся белорусов и их гражданскую позицию. Именно решение и действия каждого «спящего», «ждущего», «заблудшего», колеблющегося всё и определит.





Острые переживания о будущем своих семей и страны просто «витают в белорусском воздухе». Оценивая неутешительные итоги сложившейся ситуации, многие белорусы призадумались. По старой традиции мы ищем ответы на два вопроса: Кто виноват? Что делать? Если с ответом на первый всё более-менее понятно (большинство давно уже определилось), то по второму вопросу предстоит сломать еще немало копий.





Очевидно одно – уходит эпоха. У огромного количества людей появилось чувство исторического момента, некоего перелома и рубежа. Беларусь ждут фундаментальные изменения. Ситуация, как нарыв, давно назрела.





«Стены», за которыми многие из нас прятались или что-то прятали, рушатся каждый день, час и минуту. Этот поворотный момент не неожиданность. Скорее закономерность и освобождение. Освобождение от всего ложного, что мешало нам последних 27 лет. Разваливается основание, породившее застой, мешающее перспективам нашего общества.





Безусловно, внутренние ментальные качества белорусов и исторически обусловленные убеждения («абы не было войны») оказывают свое влияние. Эти «страхи» сродни боязни ребенка, которого ведут удалять молочный зуб.





Но перемены не только неизбежны, но и жизненно необходимы. Неопределенность и дальнейшая стагнация просто губительны. Старое свое отжило. Реанимировать его – пустая трата времени и сил. Оно уходит, так как пришло его время уйти.





Желание начать с «новой страницы» полностью соответствует ожиданиям и надеждам белорусских граждан. Зреет новое, более живое и жизнеспособное. Каждый из нас сделает свой шаг. И все мы обнаружим, что избавились от тяжёлого балласта.





Происходящие сродни обретению новой внутренней истины, которая долго томилась где-то внутри каждого. Момент истины – перемены. Их не смогут сдержать ни тяжесть репрессий, ни непомерные амбиции, ни диктатура. Процесс подобен реке, прорывающей плотину. Так и будет".