СМИ предполагают, что таким образом президент попытался высмеять критиков, которые обвиняют его в автократических тенденциях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.









Американский директор правозащитной группы Amnesty International и критик Букеле Эрика Гевара-Росас заявила, что его использование "насмешливых выражений" демонстрирует презрение президента к тем, кто "конструктивно критикует его", и призвала его не разжигать споры в Twitter.





Букеле, у которого почти 3 миллиона читателей в Twitter, подвергся критике со стороны США после того, как Верховный суд Сальвадора, недавно назначенный его партией, постановил, что президент может баллотироваться на второй срок подряд, что Вашингтон счел неконституционным.





Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о планах легализовать биткоин в стране. После чего парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым криптовалюта биткоин стала официальным платежным средством на территории страны.





После того как закон вступил в действие, в Сальвадоре вспыхнули протесты противников принятия биткоина. Люди считают, что биткоин принесет нестабильность, инфляцию и риски для финансовых учреждений.