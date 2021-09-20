+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сегодня представители правительства США заслушают доклад Сергея Зикрацкого о пытках в РБ

Представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий выступит во вторник с докладом на слушаниях американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.


Зикрацкий расскажет о том, как режим в Беларуси преследует людей за их мнение / t.me/tsikhanouskaya

Представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий выступит во вторник с докладом на слушаниях американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Слушания будут посвящены теме репрессий в Беларуси, сообщает Кабинет представителей Светланы Тихановской.

Зикрацкий расскажет о том, как "режим в Беларуси преследует людей за их мнение, пытает протестующих и нарушает право на справедливое судебное разбирательство, преследуя честных адвокатов". 

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) создана как независимая структура при правительстве США.

Комиссия контролирует соблюдение Хельсинкских соглашений и обеспечение прав человека в 57 странах. В состав комиссии входят 9 членов Сената США, 9 членов Палаты представителей и по одному представителю от Госдепа, министерств обороны и торговли США.

Кабинет представителей Тихановской будет вести трансляцию со слушаний, которые начнутся 21 сентября в 21:30.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]