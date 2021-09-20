Сегодня представители правительства США заслушают доклад Сергея Зикрацкого о пытках в РБ
Представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий выступит во вторник с докладом на слушаниях американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Зикрацкий расскажет о том, как режим в Беларуси преследует людей за их мнение / t.me/tsikhanouskaya
Представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий выступит во вторник с докладом на слушаниях американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Слушания будут посвящены теме репрессий в Беларуси, сообщает Кабинет представителей Светланы Тихановской.
Зикрацкий расскажет о том, как "режим в Беларуси преследует людей за их мнение, пытает протестующих и нарушает право на справедливое судебное разбирательство, преследуя честных адвокатов".
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) создана как независимая структура при правительстве США.
Комиссия контролирует соблюдение Хельсинкских соглашений и обеспечение прав человека в 57 странах. В состав комиссии входят 9 членов Сената США, 9 членов Палаты представителей и по одному представителю от Госдепа, министерств обороны и торговли США.
Кабинет представителей Тихановской будет вести трансляцию со слушаний, которые начнутся 21 сентября в 21:30.
09:43 21/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение