"Новые люди" в Госдуме: кто это?
Они настолько новые, что о российской партии, которая стала парламентской, мало что известно.
В Госдуме РФ появится еще одна парламентская партия - "Новые люди". Она получила 7,09% голосов и смогла даже обогнать ЛДПР - правда, всего на 0,1%. Таким образом, впервые за 15 лет в Госдуме будет больше четырех партий.
"Новые люди" появились в 2020 году, ее возглавляет основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. До думских выборов партия участвовала в нескольких региональных кампаниях. Российские СМИ называли ее одним из проектов администрации президента.
Помимо самого Нечаева "Новых людей" во время нынешней предвыборной кампании представляла бывший мэр Якутска Садана Авксентьева, в прошлом беспартийная. Она занимает второе место в партийном списке на выборах.
Успех "Новых людей" Сардана Авксентьева объяснила тем, что партия проводит "новую политику". "Это современные стандарты общения, поэтому вы сейчас наблюдаете новую политику, новые стандарты взаимодействия власти и общества", - заявила она.
Как сообщает ВВС, глава партии Нечаев прогнозировал, что "Новые люди" получат 13-14 кресел в Думе.
09:35 21/09/2021
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