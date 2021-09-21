"Новые люди" в Госдуме: кто это?









В Госдуме РФ появится еще одна парламентская партия - "Новые люди". Она получила 7,09% голосов и смогла даже обогнать ЛДПР - правда, всего на 0,1%. Таким образом, впервые за 15 лет в Госдуме будет больше четырех партий.





"Новые люди" появились в 2020 году, ее возглавляет основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. До думских выборов партия участвовала в нескольких региональных кампаниях. Российские СМИ называли ее одним из проектов администрации президента.





Помимо самого Нечаева "Новых людей" во время нынешней предвыборной кампании представляла бывший мэр Якутска Садана Авксентьева, в прошлом беспартийная. Она занимает второе место в партийном списке на выборах.





Успех "Новых людей" Сардана Авксентьева объяснила тем, что партия проводит "новую политику". "Это современные стандарты общения, поэтому вы сейчас наблюдаете новую политику, новые стандарты взаимодействия власти и общества", - заявила она.





Как сообщает ВВС, глава партии Нечаев прогнозировал, что "Новые люди" получат 13-14 кресел в Думе.







