Политолог: Создание партии власти может стать стержнем переформатирования системы в 2023 году
Последнее заявление главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько о создании партии «За Родину» на основе общественного объединения несколько расходится с актуальными тенденциями политического развития Беларуси.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил доктор (PhD) политических наук, директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.
Политолог обратил внимание на то, что представители «Белой Руси» регулярно говорят о необходимости создания партии власти.
«Это, как правило, делается несколько раз в год, причем в различных политических условиях. Надо сказать, что сама “Белая Русь” именно как партия власти изначально и задумывалась, или, по крайней мере, как основа для партии власти. Представители “Белой Руси” при любой возможности продвигают идею создания такой партии», - отметил он.
Высказывание Давыдько про создание новой партии «За Родину» еще лишь одно из многих таких заявлений, которых было много за последние годы, обратил внимание политолог.
«Основная цель партии – обеспечение устойчивости существующей системы, создание, как они это называют, "коллективного Лукашенко". Структура должна упорядочить голосование на выборах, рекрутировать и обучать новых политиков, проводить политическую социализацию, обеспечивать вертикальную мобильность», - указал он.
По мнению Казакевича, сегодняшнее заявление Давыдько не соответствует тем трендам, которые мы сегодня на людаем в политическом развитии Беларуси.
«Разговоры о создании партии власти (тогда ее рабочее название было "Партия народного единства”) активно велись осенью 2020 - зимой 2021 года, в условиях острой фазы политического кризиса и политической мобилизации. Однако сейчас мы, скорее, видим обратную тенденцию: система становится все более упрощенной. Все меньше стимулов и желания у власти проводить политическую реформу. Понимание того, что ее нужно проводить есть, но желания и воли нет. Пока мы не знаем, что будет записано в новом проекте Конституции, но, скорее всего, она будет направлена на сохранение статуса-кво, и существенных политических изменений не произойдет», - подчеркнул он.
Тем не менее, убежден Казакевич, идея создания партии власти будет еще подниматься, особенно в контексте парламентских и местных выборов 2023 года.
«Наверное, именно к выборам и будут предпринята попытка переформатирования партийной системы Беларуси, и одним из стержней такой реформы может стать создание партии власти. Собственно в интервью Давыдько и говорит, что партию попробуют создать после референдума, принятия нового законодательства и перерегистрации партий. То есть будут это не раньше конца 2022 года», - подытожил он.
Напомним, что на днях глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько анонсировал создание провластной партии на базе общественного объединения под названием «За Родину».
09:29 21/09/2021
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