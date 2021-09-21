







Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил доктор (PhD) политических наук, директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.





Политолог обратил внимание на то, что представители «Белой Руси» регулярно говорят о необходимости создания партии власти.





«Это, как правило, делается несколько раз в год, причем в различных политических условиях. Надо сказать, что сама “Белая Русь” именно как партия власти изначально и задумывалась, или, по крайней мере, как основа для партии власти. Представители “Белой Руси” при любой возможности продвигают идею создания такой партии», - отметил он.





Высказывание Давыдько про создание новой партии «За Родину» еще лишь одно из многих таких заявлений, которых было много за последние годы, обратил внимание политолог.





«Основная цель партии – обеспечение устойчивости существующей системы, создание, как они это называют, "коллективного Лукашенко". Структура должна упорядочить голосование на выборах, рекрутировать и обучать новых политиков, проводить политическую социализацию, обеспечивать вертикальную мобильность», - указал он.





По мнению Казакевича, сегодняшнее заявление Давыдько не соответствует тем трендам, которые мы сегодня на людаем в политическом развитии Беларуси.

«Разговоры о создании партии власти (тогда ее рабочее название было "Партия народного единства”) активно велись осенью 2020 - зимой 2021 года, в условиях острой фазы политического кризиса и политической мобилизации. Однако сейчас мы, скорее, видим обратную тенденцию: система становится все более упрощенной. Все меньше стимулов и желания у власти проводить политическую реформу. Понимание того, что ее нужно проводить есть, но желания и воли нет. Пока мы не знаем, что будет записано в новом проекте Конституции, но, скорее всего, она будет направлена на сохранение статуса-кво, и существенных политических изменений не произойдет», - подчеркнул он.





Тем не менее, убежден Казакевич, идея создания партии власти будет еще подниматься, особенно в контексте парламентских и местных выборов 2023 года.

«Наверное, именно к выборам и будут предпринята попытка переформатирования партийной системы Беларуси, и одним из стержней такой реформы может стать создание партии власти. Собственно в интервью Давыдько и говорит, что партию попробуют создать после референдума, принятия нового законодательства и перерегистрации партий. То есть будут это не раньше конца 2022 года», - подытожил он.





Напомним, что на днях глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько анонсировал создание провластной партии на базе общественного объединения под названием «За Родину».



