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Волчек: Если власти хотят разрядить обстановку, они должны ускорить процесс амнистии политзаключенных

Если белорусские власти нацелены на то, чтобы разрядить обстановку вокруг Беларуси, то в вопросах с освобождением политзаключенных им нужно проявить гибкость.

 


Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал ранее работавший в органах прокуратуры правозащитник Олег Волчек.

«У меня вызвало определенное огорчение, что столь мало людей попали под помилование, ведь власть пыталась призвать как можно больше политзаключенных написать заявление о помиловании. В частности, Юрий Воскресенский рассылал письма многим политзаключенным, где указывалось, что это - лучший и быстрейший способ выйти из тюрьмы. Но, к сожалению, мы видим, что было освобождено минимальное количество политзаключенных», - поделился правозащитник.

Кроме того, Волчек высказал сожаление о том, что осужденный Дмитрий Гопта, страдающий определенным расстройством психического здоровья, не попал в список на помилование.

«Дмитрий Гопта не может находиться в тюрьме. Но даже он не попал в этот список, хотя прошло больше двух месяцев, как были подготовлены бумаги и направлены в комиссию по помилованию», - добавил он.

Волчек не исключает, что процесс с освобождением политзаключенных может существенно затянуться.

«Члены комиссии – это не прокуроры и не судьи, которые осуждали людей и давали им сроки. Это такие же юристы, и теперь они должны брать на себя ответственность.  Возможно, это будет длительный процесс, так как им нужно изучит� личности и решить, кого именно нужно помиловать и подготовить соответствующие документы», - указал он.

Если власти собрались смягчать обстановку вокруг Беларуси, то, подчеркивает Волчек, они могли бы ускорить процесс по освобождению политзаключенных, тем более, что в списке на помилование содержится лишь 100 человек, и это при том, что в реальности политзаключенных намного больше, так как не все согласились писать прошение о помиловании.

«Власть должна была бы проявить гибкость и гуманность по отношению к тем несовершеннолетним лицам, студентам, лицам с инвалидностью, одиноким и многодетным матерям, ветеранам войны в Афганистане, которые сейчас находятся в тюрьмах, к женщинам и мужчинам пожилого возраста, а также к тем, у кого есть онкология и другие хронические заболевания, а таких много среди политических заключенных», - подытожил он.

Напомним, что накануне стало известно о том, что Лукашенко помиловал 13 человек.
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