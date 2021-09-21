Серж Харитонов рассказал в эфире Об этом аналитик iSANSрассказал в эфире Еврорадио.





Выбрали самое важное.





– В Беларуси мы наблюдаем феномен, когда за бюджетные средства то, что называется государственными СМИ, разжигает вражду на основе политических взглядов, взглядов на социальную ситуацию и, прежде всего, конечно, критики Александра Лукашенко, – отметил медиаэксперт.





– Это очень опасная ситуация, потому что очень похожий феномен происходил в Руанде в начале 90-х, когда существовало так называемое «Радио тысячи холмов». После именно оно было признано одним из организаторов геноцида в этой стране, поскольку через программы радиостанции (в своем наполнении незначительно отличающейся, например, от программ Григория Азаренка) происходило разжигание вражды.









Прекращение работы подобных радио- и телеформатов – необходимое условие для того, чтобы в обществе установились мир и единство, о котором часто говорят представители официальных властей Беларуси.





Международное законодательство требует, чтобы язык вражды и призывы к насилию или дискриминации были запрещены на государственном уровне. К тому же, напомним, госмедиа существуют за общие деньги всех налогоплательщиков. И если бы белорусские госСМИ давали возможность высказываться людям из всего спектра общества, можно было бы говорить о некой свободе слова.





А в случае, когда они используются исключительно для политического промоушена и призывов к насилию против конкурентов одного политического деятеля, это к свободе слова не имеет никакого отношения.





Независимые медиа, отмечает эксперт, в большинстве (хотя и не все) стремятся работать по стандартам журналистики и пытаются не использовать язык вражды.





– Но, конечно, не всегда это получается у СМИ, а тем более у телеграм-каналов, где язык вражды используется достаточно широко. Вероятно, это следствие того информационного и эмоционального фона, который установился в стране после августовских событий 2020-го.





Не могу сказать, что не существует единичных примеров использования языка вражды в негосударственных СМИ, но это все-таки не системообразующий фактор. Формат телеграм-каналов более гибкий, он не привязан к стандартам журналистики. Но в госСМИ есть целая коллекция авторов – чемпионов Европы по использованию языка вражды… Как мне кажется, последний раз подобные примеры на крупных медиаплощадках встречались только во время югославского конфликта.





Белорусское общество далеко по менталитету от Руанды, и подобных катастрофических последствий для нашей страны может не быть. Но пропаганда действует исподволь на каждого, и само существование агрессивно вещающих медиа снижает общий уровень дискуссии, усложняя возможность примирения людей с разными политическими взглядами, говорит Серж Харитонов.





– Если каждый день по ТВ в прайм-тайм призывать к насилию против соперников конкретного политика, у общества появляется ощущение того, что подобные призывы – норма. Хотя никакого отношения к «авторской журналистике» подобный буллинг, конечно, не имеет.





Но в целом это весьма опасный процесс. И как бы мы ни говорили о том, что белорусы «памяркоўныя», можно вспомнить, что Югославия также долгое время оставалась мирной страной без общественных конфликтов, и в Руанде тоже не сразу начался геноцид на сотни тысяч человек… Поэтому для самой системы, для сохранения мира необходимо отказаться от создания подобного контента.





Медиа, которые контролирует Александр Лукашенко, как мне кажется, к этому не готовы. Хотя нужно отметить, что как раз подобные программы, где наблюдается активное использование языка вражды, не являются самыми рейтинговыми и не входят даже в топ-30 наиболее смотрибельных. То есть, белорусская аудитория не слишком охотно откликается на них.



