За год после президентских выборов-2020 Александр Лукашенко лично смог встретится только с двумя руководителями государств: президентами России и Азербайджана.





О непризнании Лукашенко легитимным руководителем Беларуси заявили официальные представители ЕС, США, Великобритании, Украины, Германии, Дании, Канады, стран Балтии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии, Словакии, Швеции.





И вот на минувшей неделе Лукашенко принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Там у него состоялись встречи с руководителями Ирана и Пакистана.





Провластные эксперты заявили, что «стратегия разворота Беларуси на Восток приобретает реальный и необратимый характер».





UDF поинтересовался у экспертов: стоит ли говорить о внешнеполитическом прорыве белорусских властей и смогут ли они опереться на страны Азии?

«Поза спиной к Западу и лицом к Востоку не имеет перспективы успеха»

Старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич в комментарии UDF отметил, что ОДКБ, ШОС равно как СНГ и Движение неприсоединения – это как раз те организации, где плетется ткань международной легитимности Лукашенко.





«Перечень звучит как будто внушительно, но за этими международными структурами стоят примерно одни и те же страны. Встречи с лидерами Пакистана и Ирана – не победа белорусской дипломатии, а результат смягчения ковидных ограничений, по-моему, это был первый за долгое время саммит ШОС вживую, а не онлайн. Ни Иран, ни Пакистан не отказывали белорусскому режиму в диалоге и признании, чтобы считать контакт с их лидерами на полях саммита прорывом и многообещающей тенденцией. Хотя, конечно, до тех пор, пока находятся страны и международные организации, признающее президентство Лукашенко, говорить о настоящей международной изоляции белорусского режима не приходится», – подчеркнул Мацукевич.





Провластные эксперты утверждают, что белорусский режим завершает свой поворот на Восток. Могут ли белорусские власти опереться на страны Средней Азии, Индию, Китай?





«В нынешней ситуации режиму ничего иного не остается как искать новые опоры. Сегодня и в краткосрочной перспективе этим можно символически решить пару злободневных задач. Например, участием в саммите ШОС пририсовать одновекторной внешней политике усы многовекторности и создать видимость международной жизни и легитимности. Через объявление экспортной экспансии на Восток успокоить вертикаль и попробовать подстраховать экономику от санкционных рисков. Однако в долгосрочной перспективе поза спиной к Западу и лицом к Востоку не имеет перспективы успеха. Без западных инвестиций и технологий Беларусь, обложенная санкциями, не сможет нарастить торговлю с Азией. Приторговывать, конечно, получится, но всерьез тягаться азиатскими тиграми и тигрятами на их домашних рынках, боюсь, мы не сможем. Потому что не могли этого и в досанкционные времена», – отметил экс-дипломат Мацукевич.





По его мнению, у Беларуси был исторический шанс стать узловым перевалочным пунктом на Шелковом пути торговых потоков с Востока на Запада и наоборот.





«Однако белорусские власти обменяли этот шанс на фальсификацию выборов и теперь хотят выдать за него свою новую подделку – разворот на Восток. Для Беларуси без хороших отношений с Западом невозможны никакие серьезные перспективы на Востоке», – заключил Мацукевич.

«Стратегически Беларусь никогда и не поворачивалась на Запад»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что «ничего удивительного» на саммите в Душанбе не произошло.





«Участники ШОС – далеко не демократические страны. Для того же Ирана любая форма демократии неприемлема. Логично, что эта страна не присоединяется к европейским санкциям против Беларуси», – сказал Усов.









Политолог считает, что «стратегически Беларусь никогда и не поворачивалась на Запад».





«Страна не была членом политических и стратегических союзов с Западом, НАТО всегда воспринималось как источник угрозы. Даже при условных хороших отношениях с Западом власти активно искали партнеров в Индии, Пакистане, Китае. Беларусь – единственная европейская страна, которая является наблюдателем в ШОС. Так что говорить о резком радикальном повороте на Восток говорить не приходится», – полагает Усов.









Он добавил:





«Беларусь несмотря на свое географическое положение в геополитическом смысле всегда была страной азиатской – как по форме управления, так и в части выбора партнеров среди других государств».





Как власти используют встречи Лукашенко с руководителями стран-членов ШОС?





«Пропагандисты будут стараться показать, что Беларусь может выжить и без Запада. Режим попытается продемонстрировать западным странам: мы жили без вас и проживем без вас, у нас прорыв на восточном направлении. Но на стране это скажется негативно. Беларусь не будет развиваться как нормальное демократическое государство, ориентация на азиатский регион, на недемократическое пространство будет способствовать увеличения цивилизационного и технологического отставания страны от западных государств», – полагает Усов.





Уже в ближайшем будущем стоит ожидать негативных последствий для экономики.





«Для того же Китая ценность Беларуси была в том, что страна являлась вратами в Европу. Как дальше может активно развиваться партнерство в КНР, особенно в рамках индустриального парка «Великий камень», если Беларусь находится теперь под европейскими санкциями?», – сказал Усов.



