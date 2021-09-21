"Это люди, которые перешли границу Польши. Три человека из-за переохлаждения и переутомления скончались", - сказал глава польского правительства.

Случаи гибели

Ранее польские власти заявляли, что нашли вблизи границы останки трех человек. Предполагалось, что это нелегальные мигранты.

Представители польских правоохранительных органов рассказали, что один из скончавшихся был гражданином Ирака. При этом перед смертью он себя начал странно вести. Со слов сопровождавших его мигрантов, погибший мужчина наркотики не употреблял.

Еще два тела мигрантов, по данным газеты "Wyborcza" нашли на территории Подляшского воеводства. Это были граждане Конго и Камеруна. Сейчас делом трех погибших мигрантов занимается польская прокуратура.

Не первые жертвы

Ранее белорусский Гопогранкомитет сообщал о том, что недалеко от белорусско-польской границы был найдено тело женщины.

Тело обнаружили неподалеку от деревни Лесное Гродненской области, буквально в метре от границы. На контрольно-следовой полосе, расположенной на польской территории, зафиксированы признаки волочения тела с польской территории на белорусскую.

Рядом с телом находились трое детей в возрасте предположительно от 7 до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина. Из их рассказа следует, что представители силовых ведомств Польши заставили их дойти до границы, угрожая применить оружие, и пересечь ее.

В следственном комитете Беларуси сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины. После первичного осмотра тела специалисты не исключают, что причиной смерти женщины стало обморожение.

Кто виноват?

Представитель президента Польши Анджей Дера заявил, что, по его мнению, трагедия на польско-белорусской границе произошла по вине белорусских властей.

"Несмотря на чрезвычайное положение, эти люди как-то проникают. Во-первых, они нарушают закон. Во-вторых, они не знают этой местности, попадают в такие места, откуда сложно выбраться. В Польше очень холодно. Для людей, которые не привыкли к таким температурам, это убийственно", - сказал он.

А польский премьер Моравецкий обвиняет Россию в организации кризиса на польско-белорусской границе, но никаких конкретных доказательств не приводит.

Позиция Беларуси и России

О том, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, из-за санкций Запада на это теперь нет "ни денег, ни сил".

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о мигрантах на границе, сообщил, что Россия не вмешивается в ситуацию. По словам российского лидера, Евросоюзу необходимо решать этот вопрос непосредственно с официальным Минском.

Ранее в МИД РФ заявляли, что "антироссийские устремления польских властей в различных сферах в последние годы не знают границ".

Усиление границы

Власти Польши в связи с ситуацией направят еще 500 солдат для охраны границы с Беларусью.

Отметим, что ранее польские власти уже направляли на белорусскую границу тысячу солдат. Потом их число было увеличено вдвое.

"На границу будут направлены дополнительно 500 солдат", - заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

Миграционный кризис в ЕС

Три страны, граничащие с Беларусью, – Латвия, Литва и Польша – не раз заявляли, что столкнулись с небывалым потоком мигрантов. Они обвиняют Минск в транзите беженцев в страны ЕС.

Латвия ввела с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Беларусь.

Литовские и польские власти возводят километры колючего забора на границе с Беларусью и также заявляют о тысячах задержанных мигрантов.

В приграничных районах Польши введен режим ЧП. На территории особого режима запрещены массовые собрания, ограничены право на ношение оружия и съемка определенных объектов.

Госпогранкомитет Беларуси в свою очередь также сообщал о нескольких случаях насильственного выдворения мигрантов с территории Евросоюза. Белорусские пограничники в середине сентября во второй раз передали гуманитарную помощь от УВКБ ООН в Беларуси и Белорусского Общества Красного Креста застрявшим на границе нелегальным мигрантам.











