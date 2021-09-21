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Усов: «Суверенитет приносится в жертву высшей цели — восстановить «общую» империю»

Высказываясь по поводу территориальной принадлежности Белостока и Вильнюса, Лукашенко старательно встраивается в имперскую риторику и мировоззрение российской власти, считает политолог.



— Та, в свою очередь, вообще открыто ставит под сомнение факт независимости бывших своих колоний, — пишет Павел Усов. — Лукашенко же берет на себя функцию проводника российско-советского империализма, чтобы компенсировать сужающееся геополитического пространство.

Таким образом, еще более подчеркивая вассальную зависимость.

Он отчаянно пытается нарисовать новую, высшую историческую миссию для себя и Беларуси, раз приходится отказываться от государственности. Таким образом, суверенитет (идейно) приносится в жертву, высшей цели — восстановить «общую» империю.
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