Усов: «Суверенитет приносится в жертву высшей цели — восстановить «общую» империю»
Высказываясь по поводу территориальной принадлежности Белостока и Вильнюса, Лукашенко старательно встраивается в имперскую риторику и мировоззрение российской власти, считает политолог.
— Та, в свою очередь, вообще открыто ставит под сомнение факт независимости бывших своих колоний, — пишет Павел Усов. — Лукашенко же берет на себя функцию проводника российско-советского империализма, чтобы компенсировать сужающееся геополитического пространство.
Таким образом, еще более подчеркивая вассальную зависимость.
Он отчаянно пытается нарисовать новую, высшую историческую миссию для себя и Беларуси, раз приходится отказываться от государственности. Таким образом, суверенитет (идейно) приносится в жертву, высшей цели — восстановить «общую» империю.
07:25 21/09/2021
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