







— Та, в свою очередь, вообще открыто ставит под сомнение факт независимости бывших своих колоний, — пишет Павел Усов. — Лукашенко же берет на себя функцию проводника российско-советского империализма, чтобы компенсировать сужающееся геополитического пространство.





Таким образом, еще более подчеркивая вассальную зависимость.





Он отчаянно пытается нарисовать новую, высшую историческую миссию для себя и Беларуси, раз приходится отказываться от государственности. Таким образом, суверенитет (идейно) приносится в жертву, высшей цели — восстановить «общую» империю.