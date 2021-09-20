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«Я ручаюсь, товарищ президент». Макей рассказал о новых главах дипмиссий

В дипкорпусе сегодня три назначения.




Транслировать белорусские интересы в Таджикистане будет Виктор Денисенко. Сергей Лукашевич сменит должность старшего советника посольства в Испании на главу представительства в Бразилии. Андрей Чернецкий назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Корея. 

Как передает СТВ, Александр Лукашенко подробно поинтересовался, как подбирались кандидатуры дипломатов и подчеркнул, что ошибиться в выборе нельзя.

На что глава МИД Владимир Макей ответил: 

- Товарищ президент, тщательно обсуждали, было несколько раундов встреч с главой Администрации, с премьер-министром. Что касается Виктора Александровича и Сергея Владимировича, за 2021 год, за 2020-й, они зарекомендовали себя абсолютно надежными, профессионально подготовленными людьми, сотрудниками. В Испании, несмотря на попытки там диаспоры, ряда кругов, организаций, безобразия какие-то… Линия была четко выдержана, более того, давался отпор, более того, это было эффективно, поступали конкретные предложения, скажем, по конкретным направлениям работы. Виктор Александрович – мы его несколько раз пытались направить в западные страны, курировать, но с учетом некоторых нюансов в конечном итоге было принято решение направить в Таджикистан, но это абсолютно дружественная страна. Он курировал этот регион СНГ, зна� � и справится с этими задачами. Я ручаюсь, товарищ президент. И это мнение и других.

Макей говорил про Денисенко и Лукашевича, так как третий новоназначенный посол выходе не из его ведомства, а из КГБ. Тут главе МИД было, видимо, сказать нечего.  
"Белорусский партизан"
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