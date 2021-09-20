+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава МВД Польши заявил о продлении чрезвычайного режима в районах рядом с Беларусью

В конце сентября будет принято решение о возможном продлении режима ЧС в польских районах, граничащих с Беларусью.

Фото: Reuters

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши заявил о возможном продлении чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью польских регионах, пишет БелаПАН. По словам Мариуша Каминьского, уже в конце сентября будет принято решение о возможном продлении режима ЧС из-за ситуации на госгранице.

Еще глава МВД Польши подчеркнул, что произошло усиление военного контингента на польско-белорусской границе.

- На границу Польши с Беларусью дополнительно направлено 500 военнослужащих, - проинформировал Каминьский.

В свою очередь в Погранслужбе Польши назвали фейком сообщения некоторых белорусских СМИ о том, что пограничники могли перемещать тела умерших на границе с Беларусью мигрантов.

- Сообщения о том, что польские пограничники перетаскивают тела умерших мигрантов за пределы страны, являются ложью, - прокомментировал ресурсу onet.pl главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага.

Ранее польские власти сообщали о том, как из болота польскими пограничниками были спасены восемь мигрантов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]