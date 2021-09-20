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Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши заявил о возможном продлении чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью польских регионах, пишет БелаПАН. По словам Мариуша Каминьского, уже в конце сентября будет принято решение о возможном продлении режима ЧС из-за ситуации на госгранице.





Еще глава МВД Польши подчеркнул, что произошло усиление военного контингента на польско-белорусской границе.





- На границу Польши с Беларусью дополнительно направлено 500 военнослужащих, - проинформировал Каминьский.





В свою очередь в Погранслужбе Польши назвали фейком сообщения некоторых белорусских СМИ о том, что пограничники могли перемещать тела умерших на границе с Беларусью мигрантов.





- Сообщения о том, что польские пограничники перетаскивают тела умерших мигрантов за пределы страны, являются ложью, - прокомментировал ресурсу onet.pl главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага.





Ранее польские власти сообщали о том, как из болота польскими пограничниками были спасены восемь мигрантов.



