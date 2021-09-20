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"Мадуро вел себя подобно арабскому шейху"

Накануне в столице Мексики, Мехико, прошел саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) – крупнейшего межгосударственного объединения Нового Света, не включающего в себя США, Канаду и Бразилию.


Одним из самых скандальных событий форума стало участие в нем президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Стоит отметить, что Уругувай и Колумбия просили организаторов мероприятия не допускать к участия Мадуро.

Венесуэльский лидер все же прилетел. И более того, он открыто поддержал идею создания структуры, аналогичной Евросоюзу, и заявил, что штаб-квартира новой организации могла бы находиться в Мехико.

На мизинце Мадуро кольцо с изумрудом, которое ему подарили в Азербайджане
Несмотря на это сегодня ряд мексиканских СМИ выступил с редакционными статьями, критикующими Мадуро. Но дальше всех, пожалуй, пошло издание Heraldo de Mexico.

Корреспондент издания Альфредо Гонсалес отмечает, что Николас Мадуро вел себя на саммите подобно арабскому шейху.

«На его руке было два кольца: одно с изумрудом – подаренное в Азербайджане, а второе просто из золота», - пишет автор статьи, озаглавленной «Банановые республики».
Haqqin.az
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