Новый состав российской Госдумы: топ-3 самых неожиданных депутатов
На выборах в Госдуму баллотировались как ранее неизвестные, так и распиаренные политики. Но некоторые из них, как правило, снимаются из партийных списков после победы партии. Однако есть те, что шли по одномандатным округам (в России, в отличие от Беларуси, смешанная система) и к политике ранее особого отношения не имели.
Сергей Зверев в Госдуму хотел, но не попал. А было бы прикольно
Office Life представляет топ-3 самых ярких и необычных без пяти минут депутатов, которые конвертировали свою известность в шоу-бизнесе в известность политическую.
Анатолий Вассерман, известный по мемам как «Онотолле», а также как интеллектуальный фрик, публицист и телеведущий. Он шел как самовыдвиженец и победил в Преображенском одномандатном округе №205 (Москва). Частично он был человек от политики, но с большего все же шоумен.
Дмитрий Певцов. Этот актер тоже шел как независимый кандидат. Хотя он и вошел в коалицию с «Партией пенсионеров». Примерно 40% он набрал в Медведковском избирательном округе №200 в Москве, обойдя конкурентов.
Денис Майданов. Этот певец с фамилией, которая в 2014 году неожиданно приобрела интересный политический оттенок, вышел в лидеры в Одинцовском одномандатном округе №122 (Московская область).
В выборах участвовало и немало других знаменитостей из шоу-бизнеса. Но они либо шли в списках партий для пиара, чтобы потом сняться, либо же просто проиграли. Ниже топ-3 проигравших.
Сергей Зверев. Дизайнер-фрик хотел избраться в Бурятии по одномандатному округу. Проиграл единороссу. Зверев пытался двигаться через экологическую тему: «Спасем Байкал!».
Татьяна Буланова. Поп-звезда былых времен шла по одному из одномандатных округов в Санкт-Петербурге, но ничего не вышло. И тут опередил представи ель «Единой России».
Аскольд Запашный. Звезда цирковых арен не попала на политический небосклон. Он пытался победить в одном из округов в Удмуртии. Шел от «Справедливой России — За правду». Известная партия, но не помогло…
19:26 20/09/2021
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