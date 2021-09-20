Office Life представляет топ-3 самых ярких и необычных без пяти минут депутатов, которые конвертировали свою известность в шоу-бизнесе в известность политическую.





Анатолий Вассерман, известный по мемам как «Онотолле», а также как интеллектуальный фрик, публицист и телеведущий. Он шел как самовыдвиженец и победил в Преображенском одномандатном округе №205 (Москва). Частично он был человек от политики, но с большего все же шоумен.





Дмитрий Певцов. Этот актер тоже шел как независимый кандидат. Хотя он и вошел в коалицию с «Партией пенсионеров». Примерно 40% он набрал в Медведковском избирательном округе №200 в Москве, обойдя конкурентов.





Денис Майданов. Этот певец с фамилией, которая в 2014 году неожиданно приобрела интересный политический оттенок, вышел в лидеры в Одинцовском одномандатном округе №122 (Московская область).





В выборах участвовало и немало других знаменитостей из шоу-бизнеса. Но они либо шли в списках партий для пиара, чтобы потом сняться, либо же просто проиграли. Ниже топ-3 проигравших.





Сергей Зверев. Дизайнер-фрик хотел избраться в Бурятии по одномандатному округу. Проиграл единороссу. Зверев пытался двигаться через экологическую тему: «Спасем Байкал!».





Татьяна Буланова. Поп-звезда былых времен шла по одному из одномандатных округов в Санкт-Петербурге, но ничего не вышло. И тут опередил представи ель «Единой России».





Аскольд Запашный. Звезда цирковых арен не попала на политический небосклон. Он пытался победить в одном из округов в Удмуртии. Шел от «Справедливой России — За правду». Известная партия, но не помогло…