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Кто пытался вербовать Воскресенского?

«Народная Воля» расспросила директора информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» политолога Юрия Воскресенского о том, какие спецслужбы пытались его вербовать на недавнем Экономическом форуме в Польше.

Кто пытался вербовать Воскресенского?
Поездка Юрия Воскресенского в Польшу вызвала большой резонанс. Многие недоумевали: мол, кто его туда пригласил, кто выдал визу?

«Они говорили о том, что если ты проведешь в Польше пресс-конференцию, то это будет мировая сенсация, тебе автоматически выдадут паспорт Евросоюза, и ты озолотишься», – рассказывал Юрий Воскресенский в программе «ОбъективНо» о том, что происходило в кулуарах форума. По его словам, он отказывал дважды: в первый раз – «известному политологу», во второй – представителям антикризисного управления. Правда, Юрий Воскресенский никаких конкретных фамилий не упоминает.

– Юрий, а почему вы не назвали конкретных имен тех, кто делал вам подобные предложения?

– Я хочу, чтобы эти люди сохранили свое лицо. Зачем их лишний раз подставлять? Я эту тему не комментирую.

– Вы говорили, что вас пытались завербовать…

– Нет, я так не говорил. Это телеведущий Дмитрий Бочков сказал. Я говорил о том, что мне просто поступило такое предложение – примкнуть к другой стороне. Вербуют агентов, а из меня какой агент с учетом моей коммуникабельности?

– Дмитрий Бочков хорошо подметил: вы регистрировались на форум как политзаключенный, а уезжали как полковник КГБ…

– Но я действительно был политзаключенным, это признано всеми правозащитными организациями. А бывший министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич заявил, что я полковник КГБ.

– Глава белорусск� �о КГБ Иван Тертель зарплату вам не предлагал?

– Ну вот пойду просить, чтобы хоть зарплату дали (смеется).

– А почему вы не выступали на форуме?

– Потому что у меня была задача отработать в кулуарах. Зачем мне выступать и агитировать за советскую власть? Я общался неформально с теми, кто понимает, что такое политика, кто заинтересован в нормализации белорусско-польских отношений.

– А может, надо было взять слово? А то, получается, зря ехали…

– Зачем? Может, возникли бы какие-то эксцессы, конфликты. Мы нативно продвигаем нашу повестку. Приехали с триумфом и уехали победителями.

– А в чем заключается ваша победа?

– В отношении меня готовилась провокация. А если провокация не удалась – значит, я все-таки победитель, к тому же я был не на своей территории.

– Что вы имеете в виду под провокацией? В эфире рассказывали, что вас
якобы собирались зеленкой облить… Откуда у вас эта информация?

– Я читал их форумы, могу вам скрины скинуть. Там сотни комментариев, узнаете много нового про светлые лица демократии.

– А почему вы уехали с форума раньше?

– Я отработал все три дня, но на панель с Латушко не пошел, зная о готовящейся провокации.

– Руку друг другу не пожали?

– Я проходил мимо, и он проходил мимо. А вообще по этикету руку должен жать первым тот, кто старше, а Латушко старше меня.

– Не названы имена тех, кто пригласил вас в Польшу.

– Официальная версия – что визу мне никто не выдавал, на форум никто не приглашал, и в отель, в котором я жил, никто не заселял. И поэтому, чтобы сохранить людям лицо, я придерживаюсь этой версии.

– Ну бред же.

– Я думаю, если бы они узнали, кто меня приглашал, то у них случилось бы кратковременное расстройство здоровья.

– Так почему вы не называете имен?

– Я свято соблюдаю договоренности. Но, поверьте, это был высочайший уровень.

– Столько туману напустили, что точно подумаешь: Воскресенский – агент нескольких разведок. И тому обещал молчать, и этому…

– Я как Мата Хари, главное, чтобы так не закончить (смеется).

На самом деле вся эта история обнажает скудоумие многих. Говорить, что меня никто не приглашал и всё остальное, хотя все анкеты одобряет организационный комитет.

– В кулуарах с кем вы общались?

– С польскими политиками и журналистами, с премьером одной из восточноевропейских стран.

– Как его имя?

– Не хочу, чтобы этот премьер потом оправдывался. Я стараюсь, чтобы мое присутствие никому не доставляло беспокойства. Могу сказать, что всех своих целей я достиг.

– А пресс-конференцию почему отказались провести? Ведь вы могли говорить там о чем угодно.

– Потому что серьезная международная политика, которая мне сейчас интересна, предполагает не громкие заявления, а тихую кропотливую работу по нормализации межгосударственных отношений. Я это прекрасно понимаю, поэтому никаких пресс-конференций проводить не хочу.

– Говорили, что ваша поездка в Польшу связана с возможным освобождением Анжелики Борис и Андрея Почобута…

– С большой долей вероятности могу сказать, что этот вопрос находится на финальной стадии успешного завершения.
Народная Воля
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