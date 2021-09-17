Кто пытался вербовать Воскресенского?

Поездка Юрия Воскресенского в Польшу вызвала большой резонанс. Многие недоумевали: мол, кто его туда пригласил, кто выдал визу?





«Они говорили о том, что если ты проведешь в Польше пресс-конференцию, то это будет мировая сенсация, тебе автоматически выдадут паспорт Евросоюза, и ты озолотишься», – рассказывал Юрий Воскресенский в программе «ОбъективНо» о том, что происходило в кулуарах форума. По его словам, он отказывал дважды: в первый раз – «известному политологу», во второй – представителям антикризисного управления. Правда, Юрий Воскресенский никаких конкретных фамилий не упоминает.





– Юрий, а почему вы не назвали конкретных имен тех, кто делал вам подобные предложения?





– Я хочу, чтобы эти люди сохранили свое лицо. Зачем их лишний раз подставлять? Я эту тему не комментирую.





– Вы говорили, что вас пытались завербовать…





– Нет, я так не говорил. Это телеведущий Дмитрий Бочков сказал. Я говорил о том, что мне просто поступило такое предложение – примкнуть к другой стороне. Вербуют агентов, а из меня какой агент с учетом моей коммуникабельности?





– Дмитрий Бочков хорошо подметил: вы регистрировались на форум как политзаключенный, а уезжали как полковник КГБ…





– Но я действительно был политзаключенным, это признано всеми правозащитными организациями. А бывший министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич заявил, что я полковник КГБ.





– Глава белорусск� �о КГБ Иван Тертель зарплату вам не предлагал?





– Ну вот пойду просить, чтобы хоть зарплату дали (смеется).





– А почему вы не выступали на форуме?





– Потому что у меня была задача отработать в кулуарах. Зачем мне выступать и агитировать за советскую власть? Я общался неформально с теми, кто понимает, что такое политика, кто заинтересован в нормализации белорусско-польских отношений.





– А может, надо было взять слово? А то, получается, зря ехали…





– Зачем? Может, возникли бы какие-то эксцессы, конфликты. Мы нативно продвигаем нашу повестку. Приехали с триумфом и уехали победителями.





– А в чем заключается ваша победа?





– В отношении меня готовилась провокация. А если провокация не удалась – значит, я все-таки победитель, к тому же я был не на своей территории.





– Что вы имеете в виду под провокацией? В эфире рассказывали, что вас

якобы собирались зеленкой облить… Откуда у вас эта информация?





– Я читал их форумы, могу вам скрины скинуть. Там сотни комментариев, узнаете много нового про светлые лица демократии.





– А почему вы уехали с форума раньше?





– Я отработал все три дня, но на панель с Латушко не пошел, зная о готовящейся провокации.





– Руку друг другу не пожали?





– Я проходил мимо, и он проходил мимо. А вообще по этикету руку должен жать первым тот, кто старше, а Латушко старше меня.





– Не названы имена тех, кто пригласил вас в Польшу.





– Официальная версия – что визу мне никто не выдавал, на форум никто не приглашал, и в отель, в котором я жил, никто не заселял. И поэтому, чтобы сохранить людям лицо, я придерживаюсь этой версии.





– Ну бред же.





– Я думаю, если бы они узнали, кто меня приглашал, то у них случилось бы кратковременное расстройство здоровья.





– Так почему вы не называете имен?





– Я свято соблюдаю договоренности. Но, поверьте, это был высочайший уровень.





– Столько туману напустили, что точно подумаешь: Воскресенский – агент нескольких разведок. И тому обещал молчать, и этому…





– Я как Мата Хари, главное, чтобы так не закончить (смеется).





На самом деле вся эта история обнажает скудоумие многих. Говорить, что меня никто не приглашал и всё остальное, хотя все анкеты одобряет организационный комитет.





– В кулуарах с кем вы общались?





– С польскими политиками и журналистами, с премьером одной из восточноевропейских стран.





– Как его имя?





– Не хочу, чтобы этот премьер потом оправдывался. Я стараюсь, чтобы мое присутствие никому не доставляло беспокойства. Могу сказать, что всех своих целей я достиг.





– А пресс-конференцию почему отказались провести? Ведь вы могли говорить там о чем угодно.





– Потому что серьезная международная политика, которая мне сейчас интересна, предполагает не громкие заявления, а тихую кропотливую работу по нормализации межгосударственных отношений. Я это прекрасно понимаю, поэтому никаких пресс-конференций проводить не хочу.





– Говорили, что ваша поездка в Польшу связана с возможным освобождением Анжелики Борис и Андрея Почобута…





– С большой долей вероятности могу сказать, что этот вопрос находится на финальной стадии успешного завершения.