Суд над политзаключёнными Сергеем Тихоновским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем, Артёмом Саковым и Дмитрием Поповым длится в гомельском СИЗО уже почти три месяца.





Суд идёт в закрытом режиме, дело политзаключённых рассматривает судья Николай Бакунов.





Меж тем указом Александра Лукашенко от 7 сентября Бакунова освободили от должности судьи Гомельского областного суда и назначили на 5-летний срок судьёй и председателем суда Железнодорожного района Гомеля.





Бакунов может решить оставить былую должность до окончания рассмотрения дела. Тогда в соответствии с законодательством судебный процесс над политзаключёнными придётся начинать заново, отмечают правозащитники.





Тихоновского, Лосика, Статкевича, Цыгановича, Сакова и Попова обвиняют в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды в Беларуси во время президентских выборов 2020 года.