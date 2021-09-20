"Весна": процесс по "делу Тихaновского" может начаться заново
Судья Николай Бакунов, рассматривающий "дело Тихaновского", назначен на другую должность. В результате судебный процесс по этому делу может пойти сначала, сообщает правозащитный центр "Весна".
Сергей Тихоновский в суде / sb.by
Суд над политзаключёнными Сергеем Тихоновским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем, Артёмом Саковым и Дмитрием Поповым длится в гомельском СИЗО уже почти три месяца.
Суд идёт в закрытом режиме, дело политзаключённых рассматривает судья Николай Бакунов.
Меж тем указом Александра Лукашенко от 7 сентября Бакунова освободили от должности судьи Гомельского областного суда и назначили на 5-летний срок судьёй и председателем суда Железнодорожного района Гомеля.
Бакунов может решить оставить былую должность до окончания рассмотрения дела. Тогда в соответствии с законодательством судебный процесс над политзаключёнными придётся начинать заново, отмечают правозащитники.
Тихоновского, Лосика, Статкевича, Цыгановича, Сакова и Попова обвиняют в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды в Беларуси во время президентских выборов 2020 года.
18:33 20/09/2021
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