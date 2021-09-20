+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Весна": процесс по "делу Тихaновского" может начаться заново

Судья Николай Бакунов, рассматривающий "дело Тихaновского", назначен на другую должность. В результате судебный процесс по этому делу может пойти сначала, сообщает правозащитный центр "Весна".

"Весна": процесс по "делу Тихaновского" может начаться заново
Сергей Тихоновский в суде / sb.by​
Суд над политзаключёнными Сергеем Тихоновским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем, Артёмом Саковым и Дмитрием Поповым длится в гомельском СИЗО уже почти три месяца.

Суд идёт в закрытом режиме, дело политзаключённых рассматривает судья Николай Бакунов.

Меж тем указом Александра Лукашенко от 7 сентября Бакунова освободили от должности судьи Гомельского областного суда и назначили на 5-летний срок судьёй и председателем суда Железнодорожного района Гомеля.

Бакунов может решить оставить былую должность до окончания рассмотрения дела. Тогда в соответствии с законодательством судебный процесс над политзаключёнными придётся начинать заново, отмечают правозащитники.

Тихоновского, Лосика, Статкевича, Цыгановича, Сакова и Попова обвиняют в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной вражды в Беларуси во время президентских выборов 2020 года.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]