"На данный момент оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по существу. Тем не менее, мы продолжаем работу. Сегодня был частично заслушан также свидетель - господин Бурба (экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба - ИФ), мы продолжим его заслушивать и протокол об этом также будет доставлен к материалам временной следственной комиссии", - сказала Безуглая на брифинге в понедельник, сообщает interfax.com.ua

При этом она подчеркнула, что в связи с попытками сорвать работу ВСК со стороны оппозиции также комиссия оказывается ограниченной в намерении и перейти к рассмотрению вопроса об Иловайской трагедии и о переговорах нардепа Медведчука с россиянами.





Напомним, в июле 2020 года в Беларуси задержали 33 россиянин из частной военной компании (ЧВК) Вагнера по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинское гражданство и участвовали в боевых действиях в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию, однако «вагнеровцы» смогли вернуться в Россию.



Позднее главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Киев рассчитывал выманить бойцов ЧВК и использовать их для обмена пленными с Москвой, однако эта спецоперация сорвалась из-за действий офиса украинского президента Владимира Зеленского. Зеленский назвал эту версию бредом.



