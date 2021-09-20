Карбалевич: Штурм польской границы?





Валерий Карбалевич. Что касается Литвы и Латвии, то, возможно, это и так. А вот атака против Польши набирает обороты, - пишет политолог





19 сентября польские власти сообщили о рекордном количестве попыток пересечения границы за сутки-324. следующие сутки были предприняты 276 таких попыток.





Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что только в сентябре польские власти зафиксировали более четырех тысяч попыток пересечь границу. По его информации, "десятки тысяч человек стянуты в Беларусь", и это можно квалифицировать, как "штурм польской границы".





Более того, на границе были найдены четыре тела мигрантов.





Одновременно в последние дни, в связи с "днем народного единства"», в Беларуси разворачивается антипольская кампания.





Судя по всему, официальный Минск поднимает ставки и готов идти по пути эскалации конфликта с Западом без всяких тормозов.