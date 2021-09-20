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Die Welt: в Германии растет число нелегалов, которые попадают в ЕС из Беларуси

Несанкционированный въезд в Германию мигрантов, которые сначала легально летят в Беларусь, а оттуда с помощью посредников незаконно перебираются в страну через Польшу, значительно вырос, сообщает немецкое издание Die Welt.



За последнее время федеральная полиция задержала на границе с Польшей 85 мигрантов, которые нелегально въехали в страну. В их числе были 46 иракцев, 23 человека с неопределенным гражданством, а также сирийцы, турки и иранцы.

При этом 33 мигранта прибыли в Германию, используя маршрут Турция-Беларусь-Польша. В их документах стояли въездные штампы или визы, выданные турецкими и белорусскими властями.

"Белорусский правитель Александр Лукашенко с лета разрешил иракцам и другим мигрантам перемещаться к границам с Литвой, Польшей и Латвией, чтобы отомстить за новые санкции ЕС", — сообщает Die Welt.

На этой неделе полиция Германии активизировала мероприятия по выборочной проверке личных документов на границе с Польшей.
Источник: euroradio.fm
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