







За последнее время федеральная полиция задержала на границе с Польшей 85 мигрантов, которые нелегально въехали в страну. В их числе были 46 иракцев, 23 человека с неопределенным гражданством, а также сирийцы, турки и иранцы.





При этом 33 мигранта прибыли в Германию, используя маршрут Турция-Беларусь-Польша. В их документах стояли въездные штампы или визы, выданные турецкими и белорусскими властями.





"Белорусский правитель Александр Лукашенко с лета разрешил иракцам и другим мигрантам перемещаться к границам с Литвой, Польшей и Латвией, чтобы отомстить за новые санкции ЕС", — сообщает Die Welt.





На этой неделе полиция Германии активизировала мероприятия по выборочной проверке личных документов на границе с Польшей.