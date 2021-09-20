Игорь Тышкевич, аналитик Украинского центра будущего, убежден, что Беларусь уже подошла к третьему этапу своего политического кризиса. Эксперт считает , что более демократическим режим не станет, но на зачистках, по крайней мере временно, будет поставлен крест.





— В белорусском политическом кризисе закончился уже минимум второй этап. Проблема несоответствия старой архаической системы управления страны, сложности экономики и общества стала очевидной на границе 2017 и 2018 годов, когда началось давление снизу по определенным изменениям. Именно тогда де-факто и начался политический кризис в Беларуси.





Политический кризис — это не обязательно люди на улицах. Это когда система государственного регулирования не соответствует структуре общества и экономики. Именно поэтому система не может адекватно реагировать на острые вызовы, что мы и увидели во время второго этапа, который начался вместе с ковидом. Система рассыпалась в своей коммуникации. Массовые протесты — это уже более публичная часть.





Уличные протесты не привели к изменениям во власти. Лидеры год назад не ставили вопросов смены системы, они хотели частичной замены персоналий. Далее окружение Лукашенко более-менее стабилизировало ситуацию, зажав гайки, пойдя по пути зачисток и репрессий.





Но ситуация не стоит на месте, и тот треш, который был в Беларуси с репрессиями и зачистками, подходит к концу. И на следующем этапе будут другие коммуникации и подходы. Это не значит, что режим станет белым и пушистым, демократическим. Ни в коем случае. Просто контуры поведения будут отличаться от теперешних, — считает Игорь Тышкевич.