Могилёвский чиновник поддержал Бабарико - его приговорили к 7,5 годам колонии
Суд в Чаусах приговорил к 7 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима бывшего заместителя председателя Могилёвского горисполкома Владимира Дударева.
Также на пять лет он лишён права занимать определённые должности, передает БелТА.
Дударева признали виновным в мошенничестве и превышении власти или служебных полномочий, передает БЕЛТА.
Согласно уголовному делу, Дударев, работавший в горисполкоме, был избран председателем жилищно-строительного кооператива "Центр Дом" (ЖСК). В 2008 году он, используя свое положение, незаконно завладел техническим этажом над своей квартирой стоимостью более 413 миллионов неденоминированных рублей. После этого без согласования с членами ЖСК внёс изменения в проектно-сметную документацию дома.
Также сообщается, что он в 2015 году купил для отца дом в ландшафтно-рекреационной зоне и с использованием служебных полномочий добился разрешения на дополнительное строительство, что запрещено законом.
Однако все проблемы у 43-летнего Дударева начались после того, как он стал областным координатором инициативной группы претендента в президенты Виктора Бабарико. После этого в июне 2020-го Дударева задержали и возбудили на него уголовное дело.
Правозащитники признали экс-чиновника политзаключённым.
Журналистов на процесс над Дударевым пускать отказались, сообщает euroradio.fm
14:45 20/09/2021
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