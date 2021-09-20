Также на пять лет он лишён права занимать определённые должности, передает БелТА.





Дударева признали виновным в мошенничестве и превышении власти или служебных полномочий, передает БЕЛТА.





Согласно уголовному делу, Дударев, работавший в горисполкоме, был избран председателем жилищно-строительного кооператива "Центр Дом" (ЖСК). В 2008 году он, используя свое положение, незаконно завладел техническим этажом над своей квартирой стоимостью более 413 миллионов неденоминированных рублей. После этого без согласования с членами ЖСК внёс изменения в проектно-сметную документацию дома.





Также сообщается, что он в 2015 году купил для отца дом в ландшафтно-рекреационной зоне и с использованием служебных полномочий добился разрешения на дополнительное строительство, что запрещено законом.





Однако все проблемы у 43-летнего Дударева начались после того, как он стал областным координатором инициативной группы претендента в президенты Виктора Бабарико. После этого в июне 2020-го Дударева задержали и возбудили на него уголовное дело.





Правозащитники признали экс-чиновника политзаключённым.



