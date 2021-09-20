Лукашенко напомнил о проведении референдума по изменениям в Конституцию, принимая 20 сентября кадровые решения по назначению вертикальщиков.





Он подчеркнул, что организовать этот процесс - задача в том числе и местных органов власти. "У каждого свои будут функции, но цель будет одна", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.





"Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем.





Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум", - сказал Лукашенко.