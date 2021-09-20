Лукашенко вдруг снова вспомнил о референдуме по Конституции
Лукашенко пообещал рассказать, "какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции".
Лукашенко напомнил о проведении референдума по изменениям в Конституцию, принимая 20 сентября кадровые решения по назначению вертикальщиков.
Он подчеркнул, что организовать этот процесс - задача в том числе и местных органов власти. "У каждого свои будут функции, но цель будет одна", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
"Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем.
Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум", - сказал Лукашенко.
14:26 20/09/2021
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