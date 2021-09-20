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Система сбоит? Российский ЦИК уже дважды переносил оглашение итогов выборов в Госдуму

Центризбирком РФ отложил подведение предварительных итогов выборов в Госдуму, которое должно было пройти в 14:00.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, передает корреспондент Дождя.
    
Изначально ЦИК должен был провести брифинг по итогам выборов в 12:00. Однако затем стало известно, что в это время пройдет встреча президент России Владимира Путина и главой ЦИК Эллой Памфиловой. Поэтому подведение итогов перенеслось на 14:00.

С чем связан новый перенос, не уточняется.  

Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и ЦИК несколько раз откладывали публикацию результатов электронного голосования в столице. 

На момент публикации новости отдельно результаты дистанционного голосования так и не выложили. 
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