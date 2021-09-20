Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, передает корреспондент Дождя.

Изначально ЦИК должен был провести брифинг по итогам выборов в 12:00. Однако затем стало известно, что в это время пройдет встреча президент России Владимира Путина и главой ЦИК Эллой Памфиловой. Поэтому подведение итогов перенеслось на 14:00.





С чем связан новый перенос, не уточняется.





Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и ЦИК несколько раз откладывали публикацию результатов электронного голосования в столице.





На момент публикации новости отдельно результаты дистанционного голосования так и не выложили.