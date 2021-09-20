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Мнение: власть с помощью молотка решает все свои вопросы

Телеграм-канал Народный депутат - о том, почему управление через конфликт давно не эффективно.

"В одном из своих произведений Фрэнсис Фукуяма написал о том, что если среди инструментов есть только молоток, то все проблемы превращаются в гвозди. Такой концепцией можно описать и почти все действия власти, которая с использованием условного молотка решает все свои вопросы. 

Вышли люди на улицу – дать по башке, не работает сельскохозяйственное предприятие или производство – дать по башке, не получается наладить контакт на международном уровне – дать по башке.

И если внимательно присмотреться, то это происходит абсолютно везде. Забивать что-то, ударять по чему-то – в этом отличная сноровка, в этом умение и навык. С иным справляться пока не получается, поэтому и все действия выглядят шаблонно и вполне предсказуемо. 

Речи даже и близко не идёт о скальпеле или бормашине, которые смогли бы тонко и аккуратно вырезать или выточить проблему. Вместо этого всё решается молотком, потому как черствая рабочая рука привыкла к этому, а учится иному либо нет желания, либо способностей.

Все проблемы – в экономике, в социальной сфере, в политике, праве, культуре, науке, промышленности решаются и будут решаться с использованием молотка, до осознания того, что управление через конфликт давно не эффективно, а только сильнее и сильнее консервирует "стабильность".

С молотком не идут на переговоры с оппозицией или международными игроками, с молотком не создать что-то инновационное, с молотком не построить сложную систему общественно-политического устройства, молоток, в конце концов, не останавливает биологические часы.

Поэтому лучше вовремя остаться пожилым часовщиком и дарить людям время, чем с тремором в руках и звоном ушах пытаться забить очередной гвоздь", - пишет телеграм-канал.
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