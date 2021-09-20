У Путина прокомментировали стрельбу в Перми
Президенту России доложили о стрельбе в университете. Он поручил направить на место происшествия двух министров.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в университете в Перми. Об этом сообщил в понедельник, 20 сентября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", - сказал он.
Песков сообщил, что Путину было доложено о произошедшем. "Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров Фалькова и Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сообщил Песков.
В результате стрельбы погибли восемь человек, еще семь госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Уточняется, что всего оказывается помощь 24 пострадавшим, 19 из них – с огнестрельными ранениями.
Напомним, стрельбу в вузе устроил студент первого курса 18-летний Тимур Бекмансуров. Он был ранен и скончался от полученных ранений.
Источник: korrespondent.net
12:05 20/09/2021
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