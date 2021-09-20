Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в университете в Перми. Об этом сообщил в понедельник, 20 сентября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.





"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", - сказал он.





Песков сообщил, что Путину было доложено о произошедшем. "Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров Фалькова и Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сообщил Песков.





В результате стрельбы погибли восемь человек, еще семь госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.





Уточняется, что всего оказывается помощь 24 пострадавшим, 19 из них – с огнестрельными ранениями.











