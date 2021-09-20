



Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Espreso.TV.





"Посмотрите, как Владимир Путин использует его (Лукашенко - ред.) и его последний визит. Все визиты Лукашенко, которые происходили в этом году, - там встречи продолжались по пять-шесть часов, они о чем-то спорили, договаривались. А тут он приехал на три часа, а потом вышел на пресс-конференцию, чего раньше не было. И эта пресс-конференция - откровенная помощь "Единой России" на думских выборах. То есть Путин использует его как поддержку", - заявил дипломат.





По словам экс-министра, взамен Лукашенко рассчитывает получить гарантии собственной безопасности, а также одобрение со стороны Кремля на продолжение своей власти в Беларуси. "К сожалению, должен сказать, что Путин пока не допустил ни одной стратегической ошибки в своем курсе поглощения Беларуси. Он ведет себя стратегически и очень последовательно", - добавил Климкин.





Дипломат считает, что поглощение Беларуси Россией, которое может завершиться уже к 2024 году, - огромный вызов для Украины. "Мы будет находиться в полуокружении с трех направлений: со стороны оккупированного Крыма и Черного моря, со стороны России и со стороны Беларуси", - подчеркнул бывший глава МИД Украины.



