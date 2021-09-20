Некоторым на зависть: за Кадырова в Чечне проголосовали 99,7% избирателей - данные ЦИК
На выборах главы Чечни Рамзану Кадырову, по предварительным данным, не хватает всего 0,3% до 100-процентного результата.
Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,7% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, сообщает echo.msk.ru
Кадыров руководит Чечней с 2007 года. В 2016 году, на первых прямых выборах главы республики за 12 лет, он набрал 97,94% голосов.
На выборах соперниками Кадырова были экс-мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства республики, обладатель ордена имени Ахмата Кадырова Иса Хаджимурадов («Справедливая Россия») и член КПРФ, депутат Чеченского парламента Халид Накаев, сообщает РБК:
Белорусский партизан
10:45 20/09/2021
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