



Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,7% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, сообщает echo.msk.ru





Кадыров руководит Чечней с 2007 года. В 2016 году, на первых прямых выборах главы республики за 12 лет, он набрал 97,94% голосов.





Иса Хаджимурадов («Справедливая Россия») и член КПРФ, депутат Чеченского парламента Халид Накаев, сообщает На выборах соперниками Кадырова были экс-мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства республики, обладатель ордена имени Ахмата Кадырова(«Справедливая Россия») и член КПРФ, депутат Чеченского парламентасообщает РБК



