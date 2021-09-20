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"Поддаться, чтобы победить". Белковский считает, что на должности президента Путин использует принципы дзюдо

Политическая и жизненная философия президента РФ Владимира Путина соответствует принципам дзюдо, которым он с детства занимается. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Фото: ЕРА

Он пересказал слова Путина о том, как тот мальчиком пошел в секцию бокса в Ленинграде (сейчас это Санкт-Петербург) и там ему сломали нос, после чего нынешний глава Кремля "ушел из большого бокса в большое дзюдо, где и остался".

Белковский также процитировал основателя дзюдо Дзигоро Кано, который говорил, что, если во время схватки вынудить более сильного оппонента потерять равновесие, он окажется слабее и его можно будет "победить, не затрачивая на это больших усилий".

"Согласитесь, вся система отношений Владимира Владимировича с его оппонентами, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом и евроатлантическим миром в целом, полностью описана этой формулой – "поддаться, чтобы победить". Высшая степень владения дзюдо – это умение уступать во имя победы. Таков подход Дзигоро Кано к средоточию биоэнергии, что находится в основе этого вида спорта. И главное в дзюдо – это кудзуси. Кудзуси – выведение из равновесия. Согласитесь, этим по отношению к своим оппонентам и противникам Владимир Владимирович владеет в полном объеме", – объяснил политолог.

Он упомянул еще несколько ключевых наставлений дзюдо: "Умей соотносить свои возможности с возможностями противника", "Обдумывай тщательно, а действуй решительно".

"Согласитесь, Путин так и делает. Он долго-долго вынашивает решение. Но когда р шение принято – например, ликвидировать Высший арбитражный суд, присоединив его к Верховному, или посадить Михаила Ходорковского, или изничтожить Алексея Анатольевича Навального, – он действует последовательно и идет до конца. "Знай, где нужно остановиться", – сказал Кано. Я считаю, что даже в закручивании гаек и в усугублении российского авторитаризма Путин не пойдет до самого-самого конца и, конечно, полностью интернет нам не закроет. Очень плохо, если я ошибаюсь, Но тогда, значит, Путин уже перешел из дзюдо в какой-то совершенно другой, может быть, еще неведомый нам вид спорта", – отметил Белковский.


Путин занимался самбо и дзюдо с 11 лет. Он имеет звание мастера спорта по самбо и дзюдо и неоднократно становился чемпионом Санкт-Петербурга по этому виду единоборств. Кроме того, у российского президента есть черный пояс по тхэквондо.
Гордон
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