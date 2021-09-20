Об этом можно говорить, даже опираясь на официальные данные, которые представляла РФ по этому поводу. Так, по этим данным, в учениях приняли участие 10 тыс белорусских военнослужащих и "свыше" 190 тыс российских. Насколько велико это "свыше", можно определить лишь приблизительно, но по мнению польской разведки и военных аналитиков, речь идет о не менее чем о 250 тыс человек. Просто так или иначе были задействованы силы и средства, расположенные на расстоянии от места проведения активной фазы учений.





Эти приблизительные данные связаны с тем, что освещение хода подготовки и проведения этих учений осуществлялись российской стороной. Белорусские СМИ давали краткие и почти бессодержательные материалы, что говорило о договоренности по поводу порядка освещения мероприятия. Информационно-пропагандистское прикрытие было обеспечено российской стороной, для Минска оставили нишу, в которой те демонстрировали усы Лукашенко, его самого и камуфляж, в котором он почему-то ходил. Ведь камуфляж нужен на поле боя, чтобы скрыть бойца от глаз противника, а от кого скрывался Лукашенко – трудно сказать. Ну хоть с автоматом не бегал.





Тем не менее, даже способ подачи информации об этом мероприятии уже говорит о многом. Например, пик информации был зафиксирован прямо накануне учений и в начальной ее фазе, а именно 9-10 сентября.









Потом накал пропаганды стал спадать.





И о том, что де-факто учения закончились на сутки раньше, стало извест о лишь из легких упоминаний того, что территорию Беларуси начали покидать некоторые российские подразделения. А такое обычно не принято. По старой совковой традиции войска остаются на месте проведения учений до конца.





А концовка учений – всегда одинакова. Командование частей, подразделений и соединений уезжает на соответствующие командные пункты, где проводится подведение итогов и "вручение слонов". Если все прошло по плану, подведение итогов заканчивается застольем, с лютым злоупотреблением спиртными напитками. В это же время, во вверенных им подразделениях употребление начинается сразу после убытия командира. Поскольку учения уже закончены, то все, кому положено, употребляют до потери сознательности и двигательной активности. Тут же все пошло не по фен-шую и часть войск стала отбывать еще до этой традиционной части маневров.





В Сети появились пояснения в плане того, что на этих выходных в РФ проходят парламентские выборы и поскольку там будут массовые нарушения голосования (а они уже зафиксированы), то возможно, в стране произойдут события, которые потребую вмешательства армии, вся боеспособная часть которой и была задействована на учениях. Но эта теория нас отнюдь не вдохновляет, поскольку в РФ не будет никаких протестов, если там даже пустить в прямой эфир видео с избирательных участков, где пачками вбрасывают "левые" бюллетени, публика просто переключит канал и будет смотреть очередное "ржач-шоу" или помойный сериал.





По крайней мере, никому не будет дела до того, что выборы превратились в фарс и фальсифицируются у них на глазах. И этому есть простое объяснение. Население РФ настолько рабское в своем большинстве, что по большому счету, даже не понимает смысла в этих выборах. Там уже не раз инициировался вопрос о том, чтобы сделать Путина пожизненным правителем, а его должность переименовать с президента в царя. И что же, вот эта публика возмутится подтасовкой на выборах и выйдет с протестами? Нам такой вариант представляется настолько же невероятным, как и состав имущества Путина, который он декларирует: хрущевка, ГАЗ-21, прицеп "Зубр".





Более того, если бы этот фактор был актуальным, то учения и выборы в РФ никогда бы не проводились в одном временном диапазоне. Путин имеет абсолютную власть и без малейших проблем может сдвигать дату проведения любого мероприятия или же просто отменять его проведение. Все решается по щелчку пальцев его левой ноги и никаких нервов это не стоит вообще. Скажем так, начало учений было запланировано на 10 сентября, но их можно было легко перенести на другую дату, если бы информация о возможных беспорядках стала бы давить на психику Путина.





Глядишь – начал бы их на 10 дней раньше, а начнись учения 1 сентября, то в этом был бы скрытый символизм, поскольку именно в этот день, 82 года назад, началась Вторая Мировая война. А мог бы перенести на 7 дней позже и начались бы учения 17-го сентября, в день начала оккупации Польши совком. Это был бы не только символизм, но тем самым Путин бы показал "Кузькину мать" Варшаве. В общем, тут – масса вариантов и потому выборы и возможные последствия оных на наш взгляд, притянуты за уши, если не сказать более откровенно.





Тем не менее, сама расстановка акцентов именно в пропагандистском плане говорит о том, что именно фаза начала учений была основной, а все остальное было нужно уже постольку-поскольку. Кроме того, к дате начала учений все силы и средства уже были выдвинуты на исходные позиции и, в частности, в Беларусь прибыли практически все силы и средства, которые должны были оперировать на ее территории. Исключение составили псковские десантники, которые по легенде учений, были выброшены в районе Бреста, в 10 км от границы с Польшей, в ночь с 12-го на 13-е сентября. Десант был небольшим, сначала была сброшена рота спецназа, которая продемонстрировала обеспечение зоны десантирования, а в след за ними – еще одна рота десантников, которые обозначили собой десант основных сил. А все остальное уже прилетело по воздуху или приехало по железной дороге, задолго до начала мероприятия.





На этом фоне 9 сентября, когда сама Беларусь уже была нафарширована российскими войсками, а в прилегающих областях РФ развернута огромная группировка войск, состоялись ключевые переговоры между Лукашенко и Путиным. Эти переговоры анонсировались как вступительная часть учений и официальное их начало, но в таком случае, встреча должна была состояться в Минске или где-то в том районе, но переговоры прошли в Кремле. Те, кто понимает язык дипломатии, сразу отметили этот момент и наверняка в Минске это тоже понимали. Путин показал, кто в доме хозяин, а Лукашенко согласился продемонстрировать всем свое вассальное положение. Раньше он при этом активно взбрыкивал, но куда тут взбрыкнешь, когда на тебя нацелены четверть миллиона штыков?





Но как потом оказалось, вопросы учений почти никак не обсуждались. Ни в ходе переговоров, ни в итоговой пресс-конференции этому вопросу почти не уделили внимания. Несколько дежурных фраз, отпущенных Путиным, вообще ничего не сказали об этих учениях и самой содержательной оказалась вот эта.





"Предстоящие совместные учения в России и Белоруссии "Запад-2021" имеют большое значение. Эти учения ни против кого не направлены. Но их реализация логична в условиях, когда другие организации, такие как НАТО, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ".





Лукашенко и вовсе не касался этой темы, что говорит лишь об одном, на переговорах о ней не было и речи, но просто Путину написали речь заранее так, чтобы она была о погоде, о природе и что-то там об учениях, поскольку формально встреча была посвящена именно им. Сашке ничего не писали, поскольку для него не все было понятно в плане того, чем закончатся переговоры. Потому он говорил именно о сути переговоров, в которых об учениях не было и слова и были они важным фоном для совсем других мероприятий.





Тогда надо посмотреть, фоном чего были эти учения? Первый слой ответа на этот вопрос лежит в хронологии событий.





Старт началу аннексии был дан сразу после того, как царь московский Борис перевалил на свою вторую каденцию, но стало понятно, что здоровье у него уже не то, или если сказать точнее – совсем не то. По сути, он превратился в подобие позднего Брежнева, когда Леонид Ильич был уже серьезно "на препаратах" и просился на покой, но его не отпускали, боясь большой резни за преемника.





В общем, тогда РФ правила его дочка, но поскольку ума у нее не хватало на то, чтобы стать "серым кардиналом", то вокруг ее юбки вращались "кардиналы" разного калибра, цвета и вкуса, а потому ситуация начинала идти вразнос. Надо было что-то решать и Лукашенко сделал свой выбор. Обойти миллиардеров, толкаясь локтями, у него не было шансов, а вот сыграть так, как того никто не ожидал – решился. Вот эта самая идея "союзного государства" была его идеей. Смысл ее был прост и в чем-то, безусловно – красив. Упрощенно, Лукашенко как бы говорил Борису, я тебе дарю Беларусь, а ты мне даешь временно порулить этим союзным государством, но ты останешься главным.





Самому Борису идея понравилась, но на дыбы встали дочка, жена и те самые кардиналы-кошельки, которые могли потерять все. Лукашенко смог дойти до подписания рамочного договора о "союзном государстве", а после него все ушло в заморозку. Так что изначально идею на тормоз поставила РФ, а с рокировкой Ельцин-Путин смысл всего мероприятия был утрачен и долгое время эта идея никого не интересовала вообще. Если бы Лукашенко не апеллировал к подписанному договору, пытаясь намутить себе сырье из РФ подешевле, то возможно, тему списали бы как мертвую и забыли о ней насовсем. Но все изменилось в 2014 году из-за агрессии РФ против Украины.





Кода стало понятно, что блицкриг не удался и начали сыпаться санкции, Путину надо было либо сдавать назад и признавать ошибки, либо играть дальше в "собирателя земель" там, где это позволяют обстоятельства и желательно без драки. Вот тогда-то и был востребован тот самый договор. Но на этот раз инициатором его осуществления выступил уже Кремль. По словам как Лукашенко, так и Путина, процесс активировался 3-4 года назад.





Это как раз тогда, когда Москва начала отрывать Беларусь от соски со скидками цен на нефть и газ, поясняя, что все эти ништяки больше не будут предоставляться просто так, а лишь в увязке с продвижением договора. Все обострения и потепления, которые мы наблюдали, были следствием давления Кремля, но понятно, что Лукашенко не собирался отдавать "свой колхоз" на таких условиях, поскольку для него идея договора состояла совсем в другом и в сегодняшних условиях этого профита нет и быть не может. И вообще, он и так неплохо устроился, заигрывая то с Путиным, то с Европой. Путину это надоело и все мы видели, во что все вылилось летом прошлого года.





Москва стала двигать на замену своего человека Бабарико, который был главой дочки Газпромбанка, и вот когда Лукашенко привычно "выиграл" выборы, возмущение и озабоченность Европы стала меньшей проблемой. Возмутиться могла Москва, которая на волне протестов могла войти с "освободительной" миссией и вытащить из тюрьмы своего Бабарико. Кремлевский вариант "Б" – Тихановская – нужна была только как громоотвод и клапан, которым можно регулировать градус протеста.





Только тогда Лукашенко понял, что сам он уже не усидит на своем кресле, как бы он ни хорохорился и не потрясал автоматом. Самое смешное, что и бежать уже было некуда. Именно с того момента, когда Лукашенко объявил о том, что протесты инспирировал Запад и Украина, стало понятно, что он спекся и что Путин таки нашел, как сделать так, чтобы ставшая классикой игра Лукашенко в сидении одной картошкой на двух стульях, больше не срабатывала. Его снова ткнули в тот самый договор, который валялся 22 года.





Но договор-то был рамочным, а его реализация требует соответствующего оформления, да еще и так, чтобы все выглядело полной инициативой Беларуси. Тут Путин учел уроки Адика по Австрии и все сделал по классике, поскольку времени у него было побольше, чем у Гитлера. Так что артикулируя на 3-4-х годах, как на сроке, когда возобновились процессы поглощения Беларуси, надо понимать так, что Путин возобновил их в индивидуальном порядке, а Лукашенко удавалось валять дурака. Но уж на этом-то он проел зубы и не было гарантии в том, что когда дело дойдет до согласования и подписания документов, которые будут регулировать реальные процессы и наполнят чистую декларацию от 1999 года конкретным содержанием, Лукашенко снова не взбрыкнет.





Именно для этого и понадобились учения "Запад 2021". Лукашенко в частности, и населению Беларуси был показан наглядный урок того, как поступит Москва, если они начнут петь песни о независимости и что-то там такое рассказывать о собственной государственности. Намек прямой и жесткий. Если на учения удалось собрать столько войск, то для конкретной задачи их будет собрано еще больше. Причем, замеченный вывод российских войск был уж слишком сильно пропиарен. Теперь белорусы знают, как много россиян может очень тихо зайти на их территорию, что избыток даже можно вывести, но безусловно – выйдет не все и вооруженные силы РФ уже усиленно и по-хозяйски обустраиваются на новых местах.





В общем, 9 сентября Лукашенко подписал все, что было нужно Путину, а 10 сентября – начались учения. Глубинный смысл этой связки заключается в том, что могли бы начаться и не учения.



