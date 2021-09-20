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Редкие кадры: кому достались орехи от Лукашенко

Всю минувшу. неделю на саммитах ШОС и ОДКБ в Душанбе нон-стопом шли важные мероприятия.

По-восточному гостеприимные хозяева саммита поддерживали угощением собравшихся лидеров.

Во время заседаний гостям предлагали орешки и сухофрукты. Александр Лукашенко не стал жадничать и поделился угощением со своим пресс-секретарем Натальей Эйсмонт.

Эксклюзивные кадры встречи лидеров – в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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