По-восточному гостеприимные хозяева саммита поддерживали угощением собравшихся лидеров.





Во время заседаний гостям предлагали орешки и сухофрукты. Александр Лукашенко не стал жадничать и поделился угощением со своим пресс-секретарем Натальей Эйсмонт.





Эксклюзивные кадры встречи лидеров – в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".