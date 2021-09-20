Редкие кадры: кому достались орехи от Лукашенко
Всю минувшу. неделю на саммитах ШОС и ОДКБ в Душанбе нон-стопом шли важные мероприятия.
По-восточному гостеприимные хозяева саммита поддерживали угощением собравшихся лидеров.
Во время заседаний гостям предлагали орешки и сухофрукты. Александр Лукашенко не стал жадничать и поделился угощением со своим пресс-секретарем Натальей Эйсмонт.
Эксклюзивные кадры встречи лидеров – в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
09:26 20/09/2021
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