– Он, конечно, не последний: места в крышке, чтобы вколотить парочку гвоздиков, пока остались.





Но заколачивание бедняжки России так азартно, так успешно, что несомненно скоро можно будет ожидать и гвоздя последнего.





Самое приятное в этой истории, что когда режим старался, заколачивая гроб снаружи, изнутри тоже радостно колотили. Это были офигительные выборы – настолько анекдотичные, что вбросы, подтасовки, принуждение к голосованию, карусели, сейфы без дна, – их даже украсили. В общем, вбросы, это лучшее, что на них было.









Сравнительно со всем остальным, вбросы – это еще очень светлые моменты.





Сегодня даже самым тупым должно было стать, наконец, понятно, что не выборы решат судьбу этой страны. Если у России есть хотя бы ничтожный шансик когда-нибудь прорваться в свет и современность, то произойдет это не через урну. Ну, а что вы, собственно, хотите от выборов: понятно, что результаты заранее нарисованы.





Но самое примечательное, что их можно было и не рисовать. Представим себе выборы в плейстоцене. Хорошо управляемые питекантропы всегда проголосуют за сохранение шерсти и провонявших пещер. Питекантропы выбирают пещеры – вполне естественно.



