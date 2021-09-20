+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Невзоров прокомментировал выборы в Госдуму России

– Все состоялось. В крышку гроба России вбит еще один гвоздь, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал.

 – Он, конечно, не последний: места в крышке, чтобы вколотить парочку гвоздиков, пока остались.

Но заколачивание бедняжки России так азартно, так успешно, что несомненно скоро можно будет ожидать и гвоздя последнего.

Самое приятное в этой истории, что когда режим старался, заколачивая гроб снаружи, изнутри тоже радостно колотили. Это были офигительные выборы – настолько анекдотичные, что вбросы, подтасовки, принуждение к голосованию, карусели, сейфы без дна, – их даже украсили. В общем, вбросы, это лучшее, что на них было.


Сравнительно со всем остальным, вбросы – это еще очень светлые моменты.

Сегодня даже самым тупым должно было стать, наконец, понятно, что не выборы решат судьбу этой страны. Если у России есть хотя бы ничтожный шансик когда-нибудь прорваться в свет и современность, то произойдет это не через урну. Ну, а что вы, собственно, хотите от выборов: понятно, что результаты заранее нарисованы.

Но самое примечательное, что их можно было и не рисовать. Представим себе выборы в плейстоцене. Хорошо управляемые питекантропы всегда проголосуют за сохранение шерсти и провонявших пещер. Питекантропы выбирают пещеры – вполне естественно.
gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]