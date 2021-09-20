Станислав Белковский выразил 18 сентября в эфире Такое мнение российский политологвыразил 18 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Ключевая, главная причина – это все-таки эмоциональное выгорание Владимира Владимировича Путина. Это эмоциональная перегрузка, связанная с несколькими катастрофами последних времен – и техногенными, и природными – и, конечно, с гибелью министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, который к Путину был весьма близок", – сказал он.





По словам политолога, главе Кремля "просто понадобился отдых, он не хотел больше засвечиваться на людях".





16 сентября в интервью "Эху Москвы" Белковский высказал предположение, что Путин вернется через 7–10 дней.





"Отдохнет немножко. Избавится от лишних контактов, которых он вообще не любит", – считает политолог.





Он также согласился с версией о том, что Путин мог использовать фактор самоизоляции, чтобы не ехать в Душанбе на саммиты Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.



