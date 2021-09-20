+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Валерий Карбалевич: это продолжение курса на конфронтацию с соседями

Антизападная кампания вместе с внутренними зачистками позволяет официальному Минску мобилизовать номенклатуру, силовиков и помогает получить помощь России.

Валерий Карбалевич: это продолжение курса на конфронтацию с соседями
ОНТ
Беларусь отметила первый День народного единства. Но даже в этом событии нашлось место проявлениям антагонизма с Западом. Почему?
Об этом Thinktanks.by побеседовал с политологом Валерием Карбалевичем.

- Александр Лукашенко ко Дню народного единства помиловал 13 политзаключенных. Любой политический жест должен быть замечен, а этот растворился в масштабных зачистках, которые продолжаются второй год с неослабевающей силой. Тогда в чем смысл и кому предназначен этот жест?

- Ясного ответа нет.
Действительно, помилование 13-ти политзаключенных невозможно рассматривать как жест в сторону Запада, как предложение диалога. Небольшой масштаб проявленной «гуманности» не является серьезным сигналом к переговорам.

Нельзя все время сажать, надо когда-то и освобождать. Сила власти состоит не только в том, чтобы карать, но чтобы и миловать. Лукашенко словно демонстрирует: могу всех посадить, но могу, если захочу, и помиловать. На мой взгляд, сегодняшняя гибкость режима заключается в 13-ти помилованных. Это все, на что готов официальный Минск в плане либерализации.

- «Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли, что Вильно — это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим», — заявил Лукашенко на форуме «Символ единства». О чем этот «не разговор»?

- Это продолжение курса на конфронтацию с соседями.

Лукашенко продолжает прежнюю риторику. Еще в прошлом году он обвинил Польшу в попытке захватить белорусские территории, захватить Гродно. День народного единого отмечался на мощной пропагандистской антипольской волне. Причем это даже не скрывается, а наоборот – выпячивается.

- Тактика «нападай первым», которую Лукашенко всегда использовал в периоды политического обострения с Западом и которая приносила плоды, больше не действует. Запад больше не ведется на провокации официального Минска. Сейчас он отвечает на действия белорусской власти зеркально: на усиление репрессий – новыми санкциями. Но обострение отношений продолжается. Зачем?

- Не думаю, что в этой политике много рациональных вещей. Попытка шантажом заставить Запад пойти на уступки, шантажом добиться отмены санкций очевидна. Но это не главное. Главное – логика конфронтации.

Это способ мобилизовать своих сторонников, силовиков, номенклатуру. Классическая стратегия «модель осажденной крепости»: искусственное создание врагов создает иллюзию войны, а на войне можно оправдать и жесткие действия внутри страны, и на международной арене. Это способ мобилизации системы в условиях идеологической, дипломатической, политической войны с Западом.

- Лукашенко всегда славился политическим чутьем, умением вовремя остановиться. Действия и риторика последнего года свидетельствуют о том, что чутье ему изменило. Или же просто изменились цели?

- А что терять? Западные санкции объявлены, условия, при которых они могут быть сняты, названы. Официальный Минск не может принять условия Запада, боясь показаться слабым. А Запад, в свою очередь, ничего, кроме санкций, предложить не может, потому что белорусский режим находится под военно-политическим зонтиком России. Следовательно, остается и дальше проводить выбранный курс – антизападная кампания вместе с внутренними зачистками позволяет мобилизовать номенклатуру, силовиков, своих сторонников и помогает получить помощь России. А России такая политика очень нравится.

Антизападная политика стала стратегией, философией, программой официального Минска. Я обратил внимание, что на саммите ОДКБ Лукашенко предлагал антизападный курс другим руководителям. Лукашенко основное внимание уделил необходимости борьбы с Западом, в то время как саммит ОДКБ собирался по поводу Афганистана. И это несколько удивило других руководителей, как я заметил.

А чего останавливаться? Надо продолжать конфронтацию…

- И никаких тормозов на этом пути?

- Возможно, угроза военного столкновения станет той красной линией, за которую никто не захочет переходить.
Юрий Камнев
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]