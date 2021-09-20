Кто бы сомневался? «Единая Россия» - лидер выборов в РФ
По результатам подсчетов более 20% избирательных бюллетеней на выборах в Российской Федерации, завершившихся 19 сентября, лидирует партия «Единая Россия», набирая 43,55% голосов, пишет thinktanks.by
По результатам подсчетов, лидирует партия «Единая Россия», набирая 43,55%, на втором месте — КПРФ с 22,73%, ЛДПР предварительно имеет 8,64%, у партии «Справедливая Россия — За правду» — 7,22% голосов, замыкает пятерку лидеров партия «Новые люди» с 6,73%. Такие данные получены по итогам подсчета 21,95% протоколов на выборах в Госдуму, следует из данных Центризбиркома РФ.
07:28 20/09/2021
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