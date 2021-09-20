По результатам подсчетов, лидирует партия «Единая Россия», набирая 43,55%, на втором месте — КПРФ с 22,73%, ЛДПР предварительно имеет 8,64%, у партии «Справедливая Россия — За правду» — 7,22% голосов, замыкает пятерку лидеров партия «Новые люди» с 6,73%. Такие данные получены по итогам подсчета 21,95% протоколов на выборах в Госдуму, следует из данных Центризбиркома РФ.



