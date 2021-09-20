+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кто бы сомневался? «Единая Россия» - лидер выборов в РФ

По результатам подсчетов более 20% избирательных бюллетеней на выборах в Российской Федерации, завершившихся 19 сентября, лидирует партия «Единая Россия», набирая 43,55% голосов, пишет thinktanks.by

По результатам подсчетов, лидирует партия «Единая Россия», набирая 43,55%, на втором месте — КПРФ с 22,73%, ЛДПР предварительно имеет 8,64%, у партии «Справедливая Россия — За правду» — 7,22% голосов, замыкает пятерку лидеров партия «Новые люди» с 6,73%. Такие данные получены по итогам подсчета 21,95% протоколов на выборах в Госдуму, следует из данных Центризбиркома РФ.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]