Автомобиль, в котором ехал иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде / AP Photo / Fars News Agency









Подробности убийства, совершенного осенью 2020 года, стали известны New York Times.





Для этого спецслужбы Израиля использовали пулемет FN MAG с искусственным интеллектом, которым они управляли дистанционно с расстояния почти 1600 км.





Сама конструкция весила около тонны. Ее разобрали и по деталям, в разное время и различными маршрутами, перевезли в Иран, сообщает газета.





Робот был размещен в дне пикапа Zamyad, оборудованного видеокамерами и начиненного взрывчаткой, чтобы его можно было взорвать, уничтожив все следы.





Как объясняет газета, между моментом, когда снайпер получает изображение и когда пулемет получает обратный сигнал к стрельбе, могло пройти около 1,6 секунды, и это без учета времени на реакцию самого снайпера. Поэтому для стрельбы спецслужбы Израиля задействовали искусственный интеллект.





Источник New York Times сообщает, что официальные лица в США знали о покушении и поддержали израильский план.





Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде 27 ноября 2020 года ехал на бронированной машине, когда по ней были произведены несколько выстрелов.





Фахризаде подумал, что это проблемы с двигателем или машина на что-то наехала, и вышел. В этот момент дистанционно управляемый пулемет открыл по нему огонь из стоявшего неподалеку пи� �па. Затем автомобиль, из которого велась стрельба, взорвался.





Ученый получил тяжелые ранения и скончался в больнице.





Фахризаде руководил Центром физических исследований и возглавлял тайную программу по созданию ядерной боеголовки для баллистических ракет "Проект Амад".