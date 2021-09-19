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СМИ: спецслужбы Израиля расстреляли иранского ученого с расстояния 1600 км

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит агентами израильской разведки с помощью высокотехнологического снайперского устройства.

Автомобиль, в котором ехал иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде / AP Photo / Fars News Agency


Подробности убийства, совершенного осенью 2020 года, стали известны New York Times.

Для этого спецслужбы Израиля использовали пулемет FN MAG с искусственным интеллектом, которым они управляли дистанционно с расстояния почти 1600 км.

Сама конструкция весила около тонны. Ее разобрали и по деталям, в разное время и различными маршрутами, перевезли в Иран, сообщает газета.

Робот был размещен в дне пикапа Zamyad, оборудованного видеокамерами и начиненного взрывчаткой, чтобы его можно было взорвать, уничтожив все следы.

Как объясняет газета, между моментом, когда снайпер получает изображение и когда пулемет получает обратный сигнал к стрельбе, могло пройти около 1,6 секунды, и это без учета времени на реакцию самого снайпера. Поэтому для стрельбы спецслужбы Израиля задействовали искусственный интеллект.

Источник New York Times сообщает, что официальные лица в США знали о покушении и поддержали израильский план.

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде 27 ноября 2020 года ехал на бронированной машине, когда по ней были произведены несколько выстрелов.

Фахризаде подумал, что это проблемы с двигателем или машина на что-то наехала, и вышел. В этот момент дистанционно управляемый пулемет открыл по нему огонь из стоявшего неподалеку пи� �па. Затем автомобиль, из которого велась стрельба, взорвался.

Ученый получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Фахризаде руководил Центром физических исследований и возглавлял тайную программу по созданию ядерной боеголовки для баллистических ракет "Проект Амад".
Еврорадио
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