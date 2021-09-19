







"По состоянию на 12.00 в России к этому моменту явка на выборы депутатов в Госдуму составила более 31%, из них до 60-70% воспользовались онлайн-голосованием. Раз так много людей избирают себе такой способ, значит, это достаточно понятная по возрасту категория избирателей", - сообщил Лукьянов.





Отвечая на вопрос Смартпресс о том, насколько кибер-атаки повлияли на онлайн-голосование, посол отметил, что "кибер-атаки, фейки и все остальное – это явление современной жизни"





"Мы же не можем говорить о том, что все единодушны в оценках своего отношения к этим выборам. Не все согласны с позициями каких-то кандидатов или партий. Разумеется, это не значит, что эти люди – авторы кибер-атак и фейков. Чаще всего этим занимаются достаточно серьезные госучреждения и ли какие-то специальные ведомства, которые ведут такую работу, это чаще всего называется гибридной войной. Естественно, что выборы – важное политическое событие в стране, не может не вызвать такого внимания ос стороны вероятных оппонентов или противников", - пояснил Лукьянов. Добавив, что тем не менее, "караван идет".





В Беларуси онлайн-голосование было невозможно, так как оно организовано через портал государственных услуг.





Выборы в российскую Госдуму стартовали 17 сентября, они продлятся по 19 сентября. Кроме того, на выборах в единый день гол� �ования будут избраны главы 9 регионов (еще 3 изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.





В Беларуси россияне могут проголосовать на 8 участках, сообщали в посольстве РФ.