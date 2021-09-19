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Юлия Чернявская: Нет ни сил, ни слов, чтобы сказать, насколько безумно и беспощадно вершатся судьбы людей

Следствие не изменило меру пресечения вдове Юрия Зиссера, которая находится под домашним арестом по «делу TUT.BY».

Юлию Чернявскую, как и других фигуранток дела, не выпустили после четырех месяцев неволи. Как сообщает ее дочь Евгения, родных в известность не поставили – не было ни писем, ни уведомлений, ни звонков.

– Более того, по мнению государства, это является великой «тайной следствия», поэтому адвокат не может сообщить об этом близким тоже, – пишет дочь политзаключенной. – Но так как мама на связь не вышла, вывод очевиден: ей продлили срок задержания под арестом. Может быть, на два, а может, на один, три или сколько угодно месяцев.

На самом деле у меня уже нет ни сил, ни слов, чтобы сказать, насколько безумно и беспощадно вершатся судьбы людей по «делу TUT.BY».

Полтора десятка человек, двенадцать из которых женщины, сидят в заключении ПЯТЫЙ МЕСЯЦ. Правильнее было бы сказать: судьбы не вершатся никак. Действительно, куда спешить следствию?

Трое из заключенных потеряли за это время родителя… Здоровье сидящих катастрофически ухудшается. И хоть мамочка держится настолько молодцом, насколько это вообще можно представить, ситуация критическая.

Евгения Чернявская призвала всех, у кого есть связи и власть, повлиять на ситуацию в пользу освобождения этих людей.
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